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Mehmet Ali Dağ (İHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Kaçak kazı yapanlara suçüstü

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Kaçak kazı yapanlara suçüstü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesi Fericek Köyünde kaçak kazı yapan M.D. ile E.Ö. suçüstü yakalandı. . Şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 2 adet altın arama dedektörü ve detektörlere ait kullanım aparatları ile 1 adet kazma ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ettiği bildirildi.

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