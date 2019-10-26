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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)
26.10.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Kaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandı

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Kaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandı

EDİRNE'de, Yunanistan tarafından geri itildiği iddia edilen, Cezayirli ve Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen, tarihi 'Peykler Medresesi'nde uyurken yakalandı.

Kentin önemli tarihi camilerinden Üç Şerefeli Cami'nin arkasında bulunan 'Peykler Medresesi'nde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Medreseye giden ekipler, Cezayir ve Filistin uyruklu 2 kaçağı, içeride uyurken yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan 2 göçmenin, kaçak olarak geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla Türkiye'ye itildiği iddia edildi. Kaçaklar sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

YUNANİSTAN, BİNLERCE GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ

Uluslararası anlaşmaya uymayan Yunan güvenlik güçleri, yıllardır Meriç Nehri üzerinden 'geri itme' yöntemiyle düzensiz göçmenleri Türkiye'ye göndermeye devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre son bir yıl içinde binlerce düzensiz göçmenin Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye geri itildiği öğrenildi. Çoğu göçmenin iddiasına göre, Yunan polisleri ülkelerine kaçak göçmenleri darp edip, üzerindeki paraları ve değerli eşyaları alarak Türkiye'ye gönderildiklerini belirtiyor.

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