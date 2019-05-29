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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
29.05.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Kaçak botoks yapılan kuaför salonuna baskın

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Kaçak botoks yapılan kuaför salonuna baskın

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere botoks yapıldığı ihbar edilen kuaför salonuna baskın düzenlendi. Doktorlar tarafından yapılması gereken uygulamayı kaçak şekilde uygulandığı belirlenen kuaför salonundaki 2’si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Baskında çok sayıda ilaç ve şırınga gibi botoks işleminde kullanılan malzemeye ise el koyuldu.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuaför salonunda botoks uygulaması yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonucunda kuaförde yerli ve yabancı turistlere kaçak botoks uygulaması yapıldığı tespit edilerek baskın düzenlendi. 2 kişiye botoks yapıldığı sırada baskın yapılırken, H.Ö. ile işyerinde çalışan A.B. ve yabancı uyruklu A.B. ile N.S. yakalandı.

Çalışma izinleri de bulunmayan yabancı uyruklu A.B. ve N.S. sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İş yeri hakkında Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıtası tarafından, iş yerinde ruhsata aykırı faaliyet yürütmekten idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.Ö. ve A.B., 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (kaçak botoks ve estetik yapımı)' suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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