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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)
26.04.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı

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Kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde trolle kaçak avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı. Balıkçılara toplam 49 bin 430 TL ceza kesilirken, yakaladıkları 41 kasa balık, Çocuk Bakım Evleri'ne dağıtıldı.

Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Karina (Dil Gölü) Lagünü açıklarında trolle kaçak balık avlandığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, kaçak avlanan balıkçıları fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı. Ardından jandarma ve Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçıların bulunduğu Didim Eski Liman Bölgesi'nde bağlı olan tekneye operasyon yaptı

Teknede bulunan 41 kasa balığa el konuldu. Balıkçılara da 49 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 34'üncü maddesine istinaden Çocuk Bakım Evleri'ne dağıtılmak üzere Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rutin denetimlerin yanı sıra bölgede avcılık yapan balıkçılardan gelen ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

 

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