Kaçak avlanan 13 avcıya 51 bin lira ceza

Karabük Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 7 saatlik bekleyişin ardından avcılar tespit edilerek yakalandı. Avcıların çantalarında bulunan 3 karaca ile tüfek ve av malzemelerine el konuldu. Avcılara, 'Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu' kararlarına muhalefet ve yaban hayvanını avlamak suçundan toplam 51 bin 472 lira para cezası kesildi.