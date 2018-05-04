Kaçak avcılığa karşı BAGİS

Proje kapsamında su ürünleri avcılığına getirilen yasak ve sınırlamalar, BAGİS sayesinde etkin şekilde takip edilecek. Yazılımını Türk mühendislerinin yaptığı BAGİS ile 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerinin her an takip edilmesi planlanıyor. Teknelere 2 yıl önce takılmaya başlanan BAGİS cihazlarının testleri, başarıyla tamamlandı. Sistem kapsamındaki yaptırımların "Su Ürünleri Kanun Tasarısı"nın yasalaşmasının ardından başlayacağı belirtildi.



Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, BAGİS cihazının Samsun'da 135, Türkiye genelinde ise bin 300 civarında balıkçı gemisine takıldığını bildirdi.