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    Kaçak avcılığa karşı BAGİS

    AA
    04.05.2018 - 22:59 | Son Güncelleme:

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, denizlerde avcılık faaliyetlerinin takibi için ülke genelindeki 12 metreden büyük tüm teknelere Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) takıldı.

    Proje kapsamında su ürünleri avcılığına getirilen yasak ve sınırlamalar, BAGİS sayesinde etkin şekilde takip edilecek. Yazılımını Türk mühendislerinin yaptığı BAGİS ile 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerinin her an takip edilmesi planlanıyor. Teknelere 2 yıl önce takılmaya başlanan BAGİS cihazlarının testleri, başarıyla tamamlandı. Sistem kapsamındaki yaptırımların "Su Ürünleri Kanun Tasarısı"nın yasalaşmasının ardından başlayacağı belirtildi.

    Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, BAGİS cihazının Samsun'da 135, Türkiye genelinde ise bin 300 civarında balıkçı gemisine takıldığını bildirdi. 

    Etiketler: kaçak avcılık , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , gazetehaberleri , gündem
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