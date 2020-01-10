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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

Kaçak avcılara 40 bin TL ceza

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Kaçak avcılara 40 bin TL ceza

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya, toplam 40 bin 644 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatını korumaya yönelik yaptıkları çalışmada, Sütçüler ilçesi Sarayköy Ece mevkiinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avladıkları tespit edilen S.Ö., İ.Ö, Ö.B. ve R.G. ile Yeşilköy Karakilise mevkisinde koruma altında olan dağ keçisini avladığı belirlenen A.G., İ.G., R.C. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Ekipler, avcıların kullandığı 23 tuzak ve 11 av tüfeğine el koydu.  Jandarma ekipleri, avcıların vurduğu bir dağ keçisini de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Haklarında işlem yapılan avcılara toplamda 40 bin 644 TL idari para cezası kesildi.

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