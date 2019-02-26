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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaçak asfalt yakmış... 150 derece ısıyla fışkırdı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr

Kütahya’da bir işçinin asfalt yapımında kullanılan sıcak zift püskürmesi sonucu ağır yaralandığı İl Özel İdaresi’ne ait tesisin ruhsatsız olduğu ve kazadan iki gün sonra ruhsat verildiği ortaya çıktı. İfadesi alınan tesis sorumlusu Tamer Özdoğan tesisin ruhsatı ve ÇED belgesi olmadığından, evrakların temini için 7 kez dilekçe yazdığını anlattı. Yanıt verilmeyince kazadan dört gün önce de CİMER’e başvurduğunu ifade etti.

Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı asfalt plant tesisinde 17 Eylül 2018 günü iş kazası meydana geldi. Tır sürücüsü İlhami Çakar, ‘bitüm’ adı verilen asfalt yapımında kullanılan sıcak zifti drenaj kanalına boşaltırken, tankere bağlı olan hortum yerinden çıktı. Çakar, sızdırmanın önüne geçmek için bağlantı elemanını sıktı. Bağlantı elemanı kırılınca 150 derece sıcaklıktaki asfalt Çakar’ın sol koluna, sol eline ve çenesine sıçradı. Kamera görüntülerinde, yanık vaziyette vanayı kapattığı görülen Çakar, suyla söndürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı. Defalarca ameliyat edilen Çakar’ın tedavisi devam ediyor.

ÇED SÜRECİNE GİRMEMEK İÇİN

Üç yıldır faaliyet gösteren tesisin kaçak olduğu ve faciadan iki gün sonra, 19 Eylül 2018’de tesisin sahibi olan İl Özel İdaresi’nce İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği anlaşıldı. Tesis ‘1. Sınıf Gayrısıhhi Müessese’ olmasına rağmen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine girmemek için ‘2. sınıf müessese’ ruhsatı verildiği belirlendi. Ruhsatta imzası olan İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, olay anında tesisin ruhsatının bulunmadığını kabul ederek, “Ruhsat süreci daha önceden başlamıştı. Kazadan iki gün sonra tamamlanmış oldu. Ruhsatlandırma sürecinde kaza meydana geldi” dedi.

Kaçak asfalt yakmış... 150 derece ısıyla fışkırdı

TESİS SORUMLUSU: MALZEME YORGUN, İŞÇİNİN EĞİTİMİ YOK

Bu arada, faciadan sonra jandarma, tesis sorumlusu olan Tamer Özdoğan’ın şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. Özdoğan, uzman jandarma olan ağabeyi Kemal Özdoğan’ın şehit olmasından sonra ailesine tanınan hak gereğince memuriyete alındığını kaydetti. Özdoğan, yine il özel idaresinin merkezdeki bir başka kurumunda çalışırken amirleriyle yaşadığı anlaşmazlıklardan sonucu kazadan iki ay önce, 10 Temmuz 2018’de, bu tesise sürüldüğünü belirtti. İlk geldiğinde, görevi devralacak sorumlu bulamadığını, kendisine iş yaptırılmadığını, tesisin ruhsatı ve ÇED belgesini göremediğini kaydeden Özdoğan, evrakların temini için valilik ve özel idareye yedi dilekçe yazdığını anlattı. Yanıt verilmeyince, kazadan dört gün önce CİMER’e başvurduğunu ifade eden Özdoğan, iş müfettişleri tarafından yöneltilen “Kazanın meydana gelmesine neden olan hususlar sizce nedir?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Tesiste amir pozisyonunda sorumlu yoktur. Bağlantı ekipmanları malzeme yorgunudur. İşçi şoför olduğu için boşaltma hakkında eğitim ve bilgi sahibi değildir. Üzerinde kişisel koruyucu yoktur. Çalışanlar acil durumda nasıl davranacaklarını ve ilkyardımı bilmiyordu.”

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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