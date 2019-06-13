'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten iki kişi gözaltına alındı
Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirtilen E.B, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Ayrıca hesabı yöneten bir şüpheli daha FETÖ kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma yürütüyor.
Söz konusu soruşturma kapsamında, örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan kişinin E.B. olduğu belirlendi.
Başsavcılıkça, "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen E.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki ikametinden gözaltına alındı. Şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital veriye el konulduğu kaydedildi.
1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün ‘Fuat Avni’ isimli hesabından sonra en önemli sosyal medya hesaplarından biri olduğu değerlendirilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında hesabı yönettiği tespit edilen H.S.P. isimli bir şahıs da Tokat’ta gözaltına alındı.
Hesabı yöneten şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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