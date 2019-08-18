URLAâ€™DA ORMAN YANGINIÂ

Ä°ZMÄ°Râ€™in Urla ilÃ§esinde bulunan Demircili KÃ¶yÃ¼ civarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in ekipler hemen harekete geÃ§ti.

Orman Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžahin Aybal, saatte 70 kilometre hÄ±zla esen rÃ¼zgarÄ±n, orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BOÅž EV YANDI, BAZI EVLER TAHLÄ°YE EDÄ°LÄ°YOR

YangÄ±n, yerleÅŸim yerlerine kadar ulaÅŸtÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n, Ã‡amlÄ±tepe Sitesiâ€™ndeki boÅŸ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen eve sÄ±Ã§radÄ±. Alevlere, itfaiye ekipleri ve bÃ¶lge sakinleri mÃ¼dahale etti. YerleÅŸim yerlerindeki alevler, kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, evde hasar meydana geldi. Devam eden orman yangÄ±na ise 3 helikopter ve 14 arazÃ¶z ile mÃ¼dahale ediliyor.

BÃ¶lgeye giden ve yangÄ±nla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Burak OÄŸuz, bazÄ± yerleÅŸim yerlerinin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YangÄ±n ilk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren biz olay yerindeydik. Urla itfaiyemiz, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve ilÃ§e belediyelerden de hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde itfaiye mÃ¼dahale etti ve ÅŸu anda destek gelmeye devam ediyor. Ancak rÃ¼zgarÄ±n Ã§ok ÅŸiddetli olmasÄ± ve Ã§ok sÄ±k ormanlÄ±k alanda yangÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± sebebiyle maalesef hÄ±zlÄ± yayÄ±lÄ±yor. MÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor ancak ne yazÄ±k ki yangÄ±n ilerlemeye devam ediyor. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k miktarda ormanlÄ±k alanÄ±mÄ±z yangÄ±nda zarar gÃ¶rdÃ¼. Ã–zellikle Demircili kÃ¶yÃ¼mÃ¼z yangÄ±na Ã§ok yakÄ±n. Orada kÃ¶yÃ¼n iÃ§inde bir evimizde ufak hasar var, neyse ki kullanÄ±lmayan bir evdi. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda can kaybÄ± olmamasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. YangÄ±n hala devam ediyor, bizler de sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dÃ¶rt bir taraftan helikopterlerle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. BazÄ± bÃ¶lgelerde yerleÅŸim yerleri boÅŸaltÄ±lÄ±yor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nlem alÄ±yoruz. Åžu anda ne kadarlÄ±k alanÄ±n tahrip olduÄŸu bilinmiyor ancak Urlaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel ormanlÄ±k alanÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lge yanÄ±yor. Belli bÃ¶lgelerde denize kadar gelmiÅŸ durumda. Can kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ± sevindirici."

â€™HAYVANLARIMIZ TELEF OLDUâ€™

Ä°zmirâ€™in Urla ilÃ§esine baÄŸlÄ± Demircili Mahallesi sakinlerinden Cumhur Kiraz, orman yangÄ±nÄ±nda 2 evin hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kiraz, "YangÄ±n, saat 15.00 gibi baÅŸladÄ±. Herkes Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±, Ã§ok korktuk. Ä°tfaiyeciler geldi. Biz kendimizce mÃ¼dahale ettik; ama 2 ev yandÄ±. HayvanlarÄ±mÄ±z telef oldu" dedi.

GÃœMÃœLDÃœRâ€™DE ORMAN YANGINI

Menderesâ€™in GÃ¼mÃ¼ldÃ¼r Mahallesiâ€™nin Yarentepe mevkisindeki ormanlÄ±k alanda, saat 17.45 sÄ±ralarÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanÄ± gÃ¶renler durumu, orman ekiplerine bildirdi. Ä°l Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± ekipler yangÄ±na, havadan ve karadan mÃ¼dahaleye baÅŸladÄ±. YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

KARABAÄžLAR'DA SON DURUM

Ä°ZMÄ°Râ€™in KarabaÄŸlar ilÃ§esinde, ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. 2 helikopter ile havadan, 4 arazÃ¶z ile karadan mÃ¼dahale edilen yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

YangÄ±n, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, Limontepe Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z belirlenemeyen nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±nda bÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanÄ± gÃ¶ren Ã§evredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye 2 helikopter ve 4 arazÃ¶z ile Ã§ok sayÄ±da orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

BAKAN PAKDEMÄ°RLÄ° HELÄ°KOPTERLE HAVADAN Ä°NCELEDÄ°

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, KarabaÄŸlar Limontepe Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± helikopterle havadan inceledi, sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± denetledi.

Bakan Pakdemirli, dÃ¼n Ä°zmirâ€™in Menderes ilÃ§esinde Ã§Ä±kan ve soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼ren yangÄ±nÄ± da havadan inceledi.

PAKDEMÄ°RLÄ°: SERT RÃœZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAÅžTIRIYOR

Pakdemirli ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± helikopterle denetledikten sonra yangÄ±n gÃ¶zetleme kulesine geÃ§ti. Bakan Pakdemirli, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yangÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerine uzak olduÄŸunu, ancak saatte 70 kilometre hÄ±zla esen rÃ¼zgarÄ±n yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yangÄ±nÄ±n etrafÄ±nÄ±n Ã§evrelendiÄŸini sÃ¶yledi.

Bakan Pakdemirli, MuÄŸlaâ€™nÄ±n Milas ilÃ§esinde Akgedik BarajÄ± yakÄ±nÄ±nda yer alan Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±yla Ã§evrili ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kanyonun iÃ§inde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, etrafÄ±nÄ±n Ã§evrildiÄŸini sÃ¶yledi. Pakdemirli, "MuÄŸla yangÄ±nÄ± Ä°zmirâ€™dekine kÄ±yasla kontrol altÄ±nda. Ekipler Ä°zmir yangÄ±nÄ±na odaklandÄ±. Orman Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z de geliyor birlikte koordinasyon merkezine geÃ§iyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

KAVACIK ÃœZÃœM BAÄžLARI YANDI

YangÄ±n, saatte 90 kilometre hÄ±zla esen rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle EfemÃ§ukuru altÄ±n madeninin olduÄŸu alana sÄ±Ã§radÄ±. KavacÄ±kâ€™ta ÅŸaraplÄ±k Ã¼zÃ¼mlerin yetiÅŸtiÄŸi baÄŸlar da kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼. BaÄŸlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yanan kÃ¶ylÃ¼, alevlere kovayla su taÅŸÄ±yarak sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±ldÄ±. Arazilerinin durumuna bakmaya gelen kÃ¶ylÃ¼ler, ekiplerin uyarÄ±sÄ±yla bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

DomuzlarÄ±n baÄŸlara zarar vermemesi iÃ§in dÃ¶ÅŸenen ses Ã§Ä±kartan patlayÄ±cÄ±lar da yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda patladÄ±.