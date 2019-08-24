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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
24.08.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

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Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

Samsun'da selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor. Ordu'nun Ünye, Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde yüksek kesimlerden gelen sel suları tonlarca fındığı denize döktü. Denizde oluşan fındık adacıkları dikkati çekti. Öte yandan Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Terme Çayı'nın, yüksek kesimlerdeki sağanağın etkisiyle taşma noktasına gelmesi sonucu üzerindeki iki yaya köprüsü yıkıldı.

Sel sularının şehir merkezindeki köprülere kadar yükselmesi nedeniyle belediye ekipleri, önlem alarak hasarın büyümesini önlemeye çalıştı.

Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük tehlike yaşadıklarını belirterek, "İlçe merkezimizde yıkılan iki yaya köprüsünün dışında önemli zayiat yok çok şükür ancak Salıpazarı'nda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiklerini üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

Terme Belediyesinin ilk andan itibaren tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Kılıç, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Etkili olan sağanak yağış ve sel, Karadeniz Sahil Yolu'nu da olumsuz etkiledi. 

Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

Terme merkezinden Ünye girişine kadar Samsun-Ordu karayolu Ordu’ya gidiş tarafı tıkandı. Şoförler, otoyolda saatlerce santim santim ilerledi. 

Uzun süredir trafiğin işlemesini beklediklerini belirten şoförler ise her yerin suyla kaplı olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istediler. 

Trafiğin kitlendiği Samsun-Ordu karayolu, saatler sonra normal seyrine döndü. 

KARADENİZ YUTTU

Sel felaketinde yüksek kesimlerden gelen sel suları tonlarca fındığı denize döktü. 

Son iki gündür aşırı yağışlar Ordu ve Samsun'u etkisi altına aldı. Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçeleri ile Ordu'nun Ünye ilçesi yüksek kesimlerden gelen sel sularının etkisiyle fındık bahçelerindeki harmanı da denize döktü. 

Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

Terme ve Ünye'nin sınırı olan Akçay mevkisi deresinden akan tonlarca fındık sahil şeridinde parça parça adacıklar oluşturdu. İlçenin yüksek yerlerinden de görülen denizin içindeki fındıklar ise 50 tona yakın olduğu söyleniyor. 

Kendi fındığının da sele gittiğini söyleyen çiftçi Yusuf Çoban, "Yaklaşık bir haftadır yağan yağmurdan dolayı son iki gündür şiddetini arttırdı. Tabii, yağmurun etkisiyle beraber Akkuş Çaybaşı ve İkizce ile Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçesinde gelen sel suları benimde fındığım olmak üzere denize döktü. Selden dolayı bayağı zarar gören çiftçilerimiz var. Kaç tanedir bilemeyiz ancak zarar çok büyük olduğunu biliyoruz. Yukarı kesimlerde fındıklar bir haftadır toplanamadığı için dibine inmiş. Aşırı sel ile birlikte ne kadar fındık varsa denize aktı. Benim kendi bahçemde de zararım var. 

ÇAL MAĞARASI'NDA MAHSUR KALAN TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi.

Trabzon Düzköy'de etkili olan yağış nedeniyle, deniz seviyesinden bin 50 metre yüksekte bulunan, içerisindeki sarkıt, dikit, dere, şelale ve göletleriyle dikkati çeken Çal Mağarası'nın da şelale ve deresinin debisi yükseldi.

Debinin yükselmesi sonucu taşkının meydana geldiği mağarada, bölgede bulunan turistler de zor anlar yaşadı.

Suyun yükselmesi nedeniyle mağaranın içinde ve üzerindeki tarihi kalede bir süre mahsur kalan turistler, mağarada görevli personelin yardımıyla güvenli alana götürüldü.

Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

"OLAYDA HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzköy ilçesinin önemli turizm destinasyonlarından Çal Mağarası'nı ziyaret eden turistlerin, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir süre mağarada mahsur kaldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki mağarada görevli personelin olaya kısa sürede müdahale ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Yerli ve yabancı 54 turistimiz, 14.40 sularında belediyemiz güvenlik görevlilerince mağaradan tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." dedi.

BARTIN'DA DENİZE ULAŞTI

Bartın’da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.

Kâbusu yaşadılar... Dikkat çeken görüntü... Karadeniz yuttu

Bartın’da aşırı yağışların ardından yükselen Bartın Irmağı denizin renginin değişmesine neden oldu. Özellikle Arıt köyü bölgesinden çamurlu toprağın ırmak suyuna karışması nedeniyle liman bölgesinde deniz suyunun sarıya dönmesine yol açtı. İnkumu sahil bölgesine serinlemek için gelen vatandaşlar ise suyun renginin değişmesine aldırış etmeden tatilin tadını çıkartmaya çalıştı.

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