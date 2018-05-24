Kâbus geri döndü

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Ruşen Karakaş’ın babası Fikret Karakaş, arazide hayvan otlattığını ve bu sırada üzerine gelen keneyi eve getirmiş olabileceğini söyledi. Gece oğluyla birlikte uyuduklarını ifade eden Karakaş, bu sırada eşinin çocuğun başındaki keneyi fark ederek çıkarttığını, sonrasında ise rahatsızlandığını anlattı.



Yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren işçi emeklisi Ahmet Yamaç’ın ise 4 gün önce bahçede çalıştığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yamaç, keneyi koparıp attıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve KKKA şüphesiyle tedaviye alınan Yamaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gece öldü.