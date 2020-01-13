Kaburgacılara suçlama: Yağma

BİRÇOK ünlü ismin yemek yediği Kaburgacı Yaşar Usta’nın sahipleri şimdilerde ilginç bir dava ile gündemde. Adana Cumhuriyet Savcısı Fatih Darendeli’nin hazırladığı iddianameye göre, Gürcan Cebeci ile Yaşar Aydın arasında bir süredir mal alışverişi söz konusuydu. Geçen 30 Mayıs’ta Gürcan Cebeci bankada, Yaşar Aydın, oğlu Uğur Aydın ve Mehmet Karaca tarafından darp edildi. Cebeci, olaydan sonra karakola başvurdu. Ardından devreye Betül Kayhan girdi. Kayhan, Cebeci çiftine kavga ettikleri kişileri bildiğini belirterek “Bunlar tehlikeli insanlar. Sizi öldürebilir. 100 bin lira verirseniz bu sorunu çözebiliriz” dedi. Cebeci Ailesi, Kayhan’ın hesabına 57 bin 500 TL para transfer etti.

ŞEHİRDEN KAÇTILAR

Cebeci çifti güvende olmadıklarını düşünerek 15 günlüğüne Adana’dan uzaklaştı. Ama bu kez de çifte ait işyerinde makine ustası olarak çalışan Hayati Demir, silahlı üç kişi tarafından alıkonuldu. Demir’den, Gürcan Cebeci’ye ait otomobilin devri istendi. Demir ifadesinde, “Şüpheliler evimin fotoğrafını gösterdi. Beni öldürmekle tehdit ettiler” dedi.

Cebeci çifti ve Demir’in şikâyeti sonrası soruşturma başlatıldı. Yaşar Aydın ifadesinde, Cebeci Ailesi ile aralarında ticari alışverişten dolayı sorun yaşandığını ve kavga ettiklerini söyledi. Aydın’ın talimatı ile hareket ettiği iddia edilen Mehmet Karaca ifadesinde, Gürcan Cebeci’ye tehdit mesajları gönderdiğini kabul etti ve özür diledi. İddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıkların, ‘yağma’ suçu işledikleri öne sürüldü. Haklarında 10’ar yıldan 15’er yıla kadar hapisleri istendi. İlk duruşma mart ayında yapılacak.