Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinlikleri başladı… Kabotaj ne demek?

Gemi işletmeciliğinin önemini hatırlatmak, kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz’da kutlanan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı için Türkiye’nin dört bir yanınsa çeşitli etkinliler düzenleniyor.



Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı, İstanbul genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik programı, 1 Temmuz Pazar günü şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilecek. Sabah saat 10.00’da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayacak programda, törene katılan protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Protokolün Barbaros Hayrettin Paşa’nın alandaki türbesini ziyaret etmesinin ardından Deniz Müzesi gezilecek.

BAŞBAKAN’DAN KABOTAJ BAYRAMI MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı mesajında "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiğini anımsattı.



Yıldırım, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında atılan bu adımla denizciliğimizin gelişmesi hız kazanmış, milletimizin denizlerimize olan ilgisi ve sahip çıkma duygusu güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Yıldırım, denizcilik sektörünün bugün güçlü altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırlarında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek, denizciliğimizi daha da geliştirecek reformlara imza atıyoruz.



Hükümetimiz, denizlerimizden sağlanan imkanların artırılması için her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, bütün denizcilerimize işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir.

KABOTAJ BAYRAMI TARİHÇESİ



Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilmiş olan kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutluyoruz. Kabotaj Yasası ile amaçlanan Türk denizciliğinin gelişmesidir. Daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri alınmaktadır.

Ancak, Kabotaj Kanunu ile kazandığımız avantajı, denizcilik sektörümüzün her alanında layıkıyla kullandığımızı söylemek de ne yazık ki mümkün değildir. Gerek yük taşımacılığında, gerekse yolcu taşımacılığında denizyollarını gerektiği gibi kullanamadık. Halbuki, 8333 km'lik sahil şeridi ve üç yanının denizlerle çevrili olması açısından ülkemiz, en ucuz ve en çevre dostu taşımacılık türü olan deniz taşımacılığını geliştirmek için her türlü avantaja sahiptir.