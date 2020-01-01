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Ramazan ÇETİN/ DHA
Haber Giriş: 01.01.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

'Kablo faresi' lakaplı zanlı yakaladı

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'Kablo faresi' lakaplı zanlı yakaladı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, özel bir GSM firmasına ait  direklerdeki iletişim kablolarını çalarak çok sayıda mermer fabrikasını telefon ve internetsiz bırakan 'Kablo faresi' lakaplı İzzet B. (25), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

JASAT ekipleri, bir süredir Kocabaş Mahallesi'nin Varlık Boğazı mevkisindeki özel bir GSM firmasına ait direklerde bulunan iletişim kablolarının kesilip çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yılbaşı gecesi operasyon düzenleyen ekipler, kabloları keserek çaldığı belirlenen 'Kablo faresi' lakaplı İzzet B.'yi, son olarak çaldığı 400 metre kabloyla birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan İzzet B.'nin kabloların plastik dış kısmını yakıp eriterek içindeki bakır kısmını hurdacılara sattığı belirlendi. 11 ayrı suç kaydı bulunan İzzet B.'nin, çaldığı kablolar nedeniyle Varlık Boğazı mevkisindeki çok sayıda mermer fabrikasının telefon ve internet iletişiminin kesilmesine neden olduğu öğrenildi. İzzet B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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