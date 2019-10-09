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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
09.10.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Kabinin üzerinden genç kızın görüntüsünü çekmişti! Tahliye edildi

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Kabinin üzerinden genç kızın görüntüsünü çekmişti! Tahliye edildi

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde mağazada soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.'nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklanan Yakup Ç., tahliye edildi.

Olay, Temmuz ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren M.V., kıyafetini çıkardığı sırada kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı. Çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan Yakup Ç,., kaçmaya başladı. Genç kız, hızla kıyafetlerini giyip kaçan Yakup Ç.'nin peşine düştü. Şüpheli Yakup Ç., güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Yakup Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakup Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'cinsel taciz ve özel hayata ihlal' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yakup Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Yakup Ç., ''Olay günü alışveriş yapmak için AVM’ye gitmiştik. Kıyafetlerimi denemek için kabinlerden birine girdim. Kabinde kıyafetleri denerken, çok samimi olduğum arkadaşımın sesini duyar gibi oldum. Ona şaka yapmak için telefonu çıkararak, yan taraftaki kabinde arkadaşım bulunduğunu düşünerek, video ve fotoğraf çekmeye başladım. Ne kadar çektiğimi ve kayıt ettiğimi hatırlamıyorum. Orada bir kadın olduğunu bilmiyorum. Kadın, çığlık atmaya başlayınca arkadaşım olmadığını anladım. Daha sonra mağazadan ve AMV’den ayrıldım. Güvenlikçiler beni durdurdu. Daha sonra gözaltına alındım. Olayda sonra ben ve ailem mağdur olduk. Mesleğimden uzaklaştırıldım. Kadından sürekli özür diledim. Beni affetmelerini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" savunmasını tekrarladı.

TAHLİYE EDİLDİ, DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen AVM Güvenlik Müdürü Mehmet Ali Ü. ise olayı şöyle anlattı:
"AVM içinde bir gurubun bana doğru koştuğunu, önde sanığın bulunduğunu gördüm. Sanığa zarar gelmesini önlemek için kendisini ofise indirdik. Arkadan gelenlerden biri 'cep telefonunu elinden alın' dedi. Biz de hemen telefonu elinden aldık. Hatta, eşini aramak için bizden telefonu istedi vermedik. Bizim telefondan aramasını istedik. Kemerini çıkarıp kendini asacağını, bu utançla ailesinin yüzüne bakamayacağını söyleyerek, 'Gazeteye çıkacak mıyım? Polis gelecek mi? şeklinde sorular söyledi. Ne olduğunu sorunca yan kabindeki bayanın görüntülerini çektiğini söyledi. Üst kata çıktım, müştekiyi gördüm. Polisler geldi. Cep telefonunu onlara teslim ettim."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatının şikayetçi olduğu duruşmada sonunda mahkeme, 3 aydır tutuklu bulunan Yakup Ç.’yi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

Mahkeme 'özel hayatı ihlal' suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, bu suçtan dosyayı uzlaştırma bürosuna göndererek, duruşmayı erteledi.

 

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