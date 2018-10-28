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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANALİZ HABER: Nuray BABACAN
28.10.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Kabinede revizyon beklentisi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
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Kabinede revizyon beklentisi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden yapılanan hükümette ‘kabine revizyonu’ yapılacağı iddia ediliyor.

Ankara kulislerinde, bir süredir yeni sistemin daha işler hale getirilmesi için ne yapılması gerektiği konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre, bakanlıkların birleştirilmesi ve bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıkların değiştirilmesinin ardından, verimlilikle ilgili sorunlar yaşanmaya başlandı. Dört ayda bakanlıkların büyüklüklerinin tek bakan tarafından yürütülmesinin güçlüğü görüldü. Bazı bakanların, bakanlıkların bir tek yönüne yoğunlaştığı, diğer alanlarla ilgili kararların geciktiği konuşulmaya başlandı.

YENİDEN BÖLÜNME

Bu gelişmelerin ardından Ankara kulislerinde, özellikle birleştirilince çok büyük yapıya dönüşen, karar alma mekanizmalarında sıkıntı yaşanan bakanlıkların yeniden bölüneceği konuşuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ayrılacağı konuşulurken Ticaret ve Gümrük’ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da turizm ile ilgili çalışmaların başarıyla yürütülmesine karşın kültürün gölgede kaldığı ifade ediliyor. Hem kabinenin yapısında, hem de kabinede yer alacak isimlerde revizyona gidilebileceğini iddia edenler, bakanlık sayısının 16’dan 19’a çıkarılabileceğini, bazı bakanların değiştirileceğini, bunun da ocak ayında veya yerel seçimlerden sonra yapılacağını dile getiriyorlar.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da daha önce parti toplantısında, sistemden kaynaklanan sorunlarla ilgili eleştirilerini dile getirmiş ve bazı kurumların yanlış bakanlıklara bağlandığı saptaması yapmıştı. Erdoğan, “Şimdi piyasalardaki fiyat denetimlerini İçişleri Bakanlığı yapmalıydı, zabıtalarla birlikte. Çünkü onların hem güçleri var hem de denetimden sonuç alabilecek caydırıcı imajı var. Ticaret Bakanlığı’na verilmiş bu denetimler ama nasıl yapsın. Bunu yapacak elemanı bile yoktur. Bu doğru olmamış” demişti.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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