Kabinede gündem kayyımlar ve yangınlar
Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarına bir süre ara veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Toplantıda başta Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanması, orman yangınlarıyla mücadele, Şam’ın Türk konvoyuna yönelik saldırısı ve ABD ile ‘güvenli bölge’ mutabakatı ana gündem maddesi olacak. Toplantıda memurlarla yürütülen zam pazarlığı da görüşülecek.
KURBAN Bayramı’nın ardından yoğun mesaisine bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek. Beştepe’de 6 kritik başlığın ele alınacağı toplantıda Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinde başkanların görevden alınarak yerlerine yapılan kayyım atamaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyım atamaları ve belediye başkanlarına yönelik iddialar konusunda kabineye bilgi sunması bekleniyor.
YANGINDA KULLANILMAYAN UÇAKLAR
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele de kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Burgazada ve Marmara Adası’nın yanı sıra İzmir’de büyük zarara yol açan yangınlar ve yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması konusunda kabineye bilgi sunması planlanıyor. Kabinede orman yangınlarıyla mücadele konusunda alınacak tedbirler değerlendirilecek.
ŞAM’IN SALDIRISI MASADA
Kabine toplantısında ABD ile Fırat’ın doğusuna yönelik ‘güvenli bölge’ mutabakatının ardından Suriye konusunda Washington ve Moskova ile yürütülen diplomasi trafiği de ele alınacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yapılan görüşmeler ve ‘müşterek harekât merkezi’ çalışmaları konusunda kabineye brifing vermesi bekleniyor. Toplantıda güvenli bölgenin detayları, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin atacağı adamlara dönük değerlendirmelerde de bulunulacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, Suriye rejim güçlerinin İdlib’de Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı detaylarıyla ele alınarak atılacak muhtemel adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekâtın yanı sıra Kuzey Irak’taki terörle mücadele operasyonları ve İdlib için alınacak ek önlemler de detaylarıyla konuşulacak.
MEMURLA ZAM PAZARLIĞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda sürdürülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki reform çalışmaları da kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Toplantıda bu konuda yapılan çalışmalarda gelinen son aşama ve icraat programları kapsamında bakanlıkların projeleri ele alınacak.
Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük atılacak adımların yanı sıra memurlarla yürütülen zam pazarlığı da görüşülecek. Hükümetin teklifini kabul etmeyen Memur-Sen’in istediği zam oranı da toplantıda görüşülecek bir diğer gündem maddesi olacak. Toplantıda Doğu Akdeniz’de Avrupa ve ABD ile yaşanan enerji geriliminin de ele alınması bekleniyor.
HAFTA SONU BABA OCAĞINDA
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yarın partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek, cuma günü AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. Cuma günü AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü kutlamasına, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mezuniyet törenine katılacak olan Erdoğan, aynı gün seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyareti için memleketi Rize’ye gidecek. Erdoğan, pazartesi günü ise MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü kutlamaları için Muş’ta olacak.
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