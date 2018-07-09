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    Kabine'de 2 kadın bakan yer aldı

    hurriyet.com.tr
    09.07.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

    TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak resmen görevine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'si belli oldu. Yeni Kabine'de iki kadın bakan kendine yer buldu.

    Kabine'deki kadın bakanlar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. 

    KABİNEDEKİ DİĞER BAKANLAR 

    Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül 

    Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

    İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

    Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

    Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

    Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

    Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

    Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

    Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

    Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

    Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

    Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

    Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

     

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    Etiketler: erdoğan , tbmm
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