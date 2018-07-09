Kabine'de 2 kadın bakan yer aldı

Kabine'deki kadın bakanlar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu.
KABİNEDEKİ DİĞER BAKANLAR
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
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