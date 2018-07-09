Kabine'de 2 kadın bakan yer aldı

TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak resmen görevine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'si belli oldu. Yeni Kabine'de iki kadın bakan kendine yer buldu.

Kabine'deki kadın bakanlar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. KABİNEDEKİ DİĞER BAKANLAR Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay SON 24 SAATTE YAŞANANLAR