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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kabine toplandı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Kabine toplandı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık etti. 5 saat sürentoplantının ana gündem maddesi Barış Pınarı harekâtı ile ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların ardından Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeler oldu.

Kabine toplantısında Barış Pınarı’nda gelinen son aşama, terör örgütleriyle mücadele, Tel Abyad-Resulayn bölgesindeki durum, güvenli bölge için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, mültecilerin geri dönüşü ve Türkiye’nin Rusya ile yapacağı ortak devriyeler konuşuldu.

KRİTİK ZİYARET GÜNDEME GELDİ

Toplantıda hem Erdoğan’ın Şanlıurfa’da Harekât Merkezi’ne yaptığı ziyaret hem de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile mültecilerin geri dönüşüne yönelik gerçekleştirdiği görüşme hakkında kabine üyelerine bilgi verildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen sözde ‘Ermeni soykırımı’ tasarısıyla Fransa Ulusal Meclisi’nin PKK/YPG’yi müttefik olarak gören kararı da değerlendirildi. ABD ile ilişkilerin ele alındığı toplantıda Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapmayı planladığı Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile olası görüşmesinin detayları da konuşuldu.

 

ERDOĞAN MACARİSTAN’A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na (CB-YİK) başkanlık edecek. Toplantıda, YİK üyesi Bülent Arınç’ın KHK’lılarla ilgili açıklamalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, perşembe günü de günübirlik temaslar kapsamında Macaristan’a gidecek.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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