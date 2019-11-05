Kabine toplandı
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık etti. 5 saat sürentoplantının ana gündem maddesi Barış Pınarı harekâtı ile ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların ardından Fırat’ın doğusunda yaşanan gelişmeler oldu.
Kabine toplantısında Barış Pınarı’nda gelinen son aşama, terör örgütleriyle mücadele, Tel Abyad-Resulayn bölgesindeki durum, güvenli bölge için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, mültecilerin geri dönüşü ve Türkiye’nin Rusya ile yapacağı ortak devriyeler konuşuldu.
KRİTİK ZİYARET GÜNDEME GELDİ
Toplantıda hem Erdoğan’ın Şanlıurfa’da Harekât Merkezi’ne yaptığı ziyaret hem de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile mültecilerin geri dönüşüne yönelik gerçekleştirdiği görüşme hakkında kabine üyelerine bilgi verildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen sözde ‘Ermeni soykırımı’ tasarısıyla Fransa Ulusal Meclisi’nin PKK/YPG’yi müttefik olarak gören kararı da değerlendirildi. ABD ile ilişkilerin ele alındığı toplantıda Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapmayı planladığı Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile olası görüşmesinin detayları da konuşuldu.
ERDOĞAN MACARİSTAN’A GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na (CB-YİK) başkanlık edecek. Toplantıda, YİK üyesi Bülent Arınç’ın KHK’lılarla ilgili açıklamalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, perşembe günü de günübirlik temaslar kapsamında Macaristan’a gidecek.
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