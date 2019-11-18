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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kabine Suriye için toplanıyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Kabine Suriye için toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ABD ve Rusya ile Suriye meselesi konusunda yürütülen diplomasi trafiği ana gündem maddesi olacak. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşme hakkında da kabine üyelerine bilgi verecek.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı kritik buluşmanın ardından bu hafta ‘parti mesaisi’ yapacak. Bugün büyük kongre startını veren partisinin MYK’sını toplayacak. Yarın AK Parti grup toplantısında milletvekillerine seslenecek olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.

NATO’DA ANLATACAK

Kabinenin gündemini Erdoğan’ın ABD temasları, Suriye’de atılacak adımlar, Barış Pınarı harekâtı, terör örgütleriyle mücadele oluşturacak. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşme hakkında kabine üyelerine bilgi verecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terörle mücadele, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da dış politikayla ilgili bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

Toplantıda gelecek ay Londra’daki NATO Zirvesi’nde yapılacak Suriye konulu dörtlü zirve hazırlıkları da ele alınacak. NATO’da liderlere güvenli bölgeyi gündeme getirecek olan Erdoğan, mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konusunda destek isteyecek. Erdoğan, Londra’da Türkiye’nin Suriye konusunda uluslararası donörler toplantısı yapılması tezini tüm belgeleriyle anlatacak. S-400 ve F-35 için çalışmaya başlayan ortak mekanizma da kabinede ele alınacak.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomideki gelişmeler ve Meclis’te devam eden bütçe maratonu olacak.

CUMA GÜNÜ İZMİR’DE

Erdoğan, çarşamba günü de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda teşkilat üyeleriyle buluşacak. Burada görüşeceği partililere teşkilatlarda il, ilçe, belde kongrelerinde listelerde genç ve sevilen isimlerin yer alması için talimatlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, cuma günü de İzmir’e giderek vatandaşlara seslenecek. Erdoğan’ın bu hafta içinde Putin ile telefonla görüşmesi de bekleniyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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