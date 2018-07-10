Kabine gençleşti

EN GENÇ YİNE KADIN BAKAN: Kabinenin yaş ortalaması değişirken, kadınlar en genç üye olma unvanını korudu. Eski hükümetin en genç ismi 36 yaşla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ydı. Yeni kabinede de Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (39) en genç bakan oldu. Selçuk’u kabinenin diğer üyesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (40) takip etti.

EN YAŞLI ÜYESİ 66 YAŞINDA: Kabinenin en yaşlı üyesi Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütürken, Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar oldu. Eski sistemin en yaşlı bakanı 69 yaşındaki Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu iken yeni kabinenin en yaşlısı Akar, 66 yaşında.

KABİNE 39 ÇOCUKLU: Yeni kabine, 39 çocukla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla sık dile getirdiği üç çocuk ortalamasının altında kaldı. Kabinede, 7 bakanın üç, altı bakanın iki, iki bakanın ise bir çocuğu var. 4 çocuğu bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabinenin en çok çocuğu olan bakanı olurken, en genç bakan Selçuk’un çocuğu yok.

ÜÇER ÇOCUKLULAR: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın üçer çocuğu bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy iki çocuklu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu birer çocuk sahibi.

DÖRT BAKAN VEKİLLİKTEN İSTİFA ETTİ

YENİ kabineye atanan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti. TBMM’nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında “Anayasa’nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama” ibaresi yer aldı. AK Parti’nin vekil sayısı 290’a düştü.

YEMİN HEYECANI

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin üyeleri dün Meclis’te yemin ederek görevlerine resmen başladılar.

CHP’lilerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yemin için kürsüye çıkarken protesto ederek salonu terk ettiği töreni TSK’nın yeni komuta kademesi de izledi. Meclis Genel Kurulu’ndaki bakanların yemin töreni öncesinde, ilk gün törende olmayan eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da yemin etti. Bakanların yemin törenini izleyen tek lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Yemin töreni öncesinde salondaki bazı AK Partililerle uzaktan selamlaşan Orgeneral Yaşar Güler ile komutanların, bakanlardan önce kürsüye gelen Kurtulmuş ve Ünal’ın yeminlerini alkışladıkları, ancak bakanların yeminini alkışlamadıkları gözlendi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da töreni özel locadan izlerken mimikleri objektiflere böyle yansıdı.

AKAR: ACEMİ SİVİL, DİKKAT

Yeminin ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sivil hayat nasıl?” sorusuna, “Bakacağız” yanıtını verdi. Tebrikleri kabul eden Akar, kendisini izleyen kalabalığı görünce, “Acemi sivil çarpar, dikkat” diye espri yaptı.

BAKAN YORUMU: TANIMA İMKÂNI BULAMADIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kabinenin Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olduğunu belirterek, “O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak da yasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi. Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, özetle şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklamış oldu. Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. 16 bakanlık, bir Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla kabine oluşmuş oluyor henüz daha hepsini tanıma imkânı bulmuş değiliz. Dağıtılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var bir de serbest hayatta bulunan şahıslardan oluşan bir kabine olduğunu görüyoruz. MHP olarak yasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir.

(Denetim ve dengeden kastınız) Denge ve denetimden murat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki sütunundan birisi olarak yasamayı öngörür ve yasama faaliyetleriyle Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun faaliyetlerinin denetleme ve dengeleme görevini üstlenmiş bulunuyor. Daha sağlıklı bir yönetim, daha istikrarlı, daha demokratik bir Türkiye için Meclis’in bu kavramlarla ifade edilebilecek bir hizmeti sunması lazım. Bizim anlayışımız budur. Kararnameye çok takılanlar var, OHAL’e çok takanlar var, işte OHAL kalktı. Yarın kararnameler de kalksa ne yapacaksınız? Soracak sorunuz kalmaz.

PAZARLIĞI ESAS ALMADIK

(MHP neden hükümette yer alamadı) Bu bir prensip meselesi. MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşumu sırasında herhangi bir pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içerisinde olmamıştır.” (ANKARA)