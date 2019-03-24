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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.03.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Kabinde kıyafet deneyen kadına sapık personel şoku!

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Kabinde kıyafet deneyen kadına sapık personel şoku!

İstinye’de ünlü bir spor mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Enes B.’nin kabinde kıyafet deneyen müşteriyi gizlice görüntülediği ortaya çıkmıştı. Suçunu itiraf eden mağaza çalışanı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz ay İstanbul İstinye'deki ünlü bir spor giyim mağazasında dikiz skandalı yaşanmıştı. Beğendiği taytı denemek için kabine giren Ceyda A., kabindeki aynadan telefonla görüntülerinin çekildiğini fark etmiş, durumu mağaza sorumlularına iletmişti. Genç kız güvenlik kameralarının izletilmesini istemişti. Görüntülerde boş kabine girerek genç kızın görüntülerini çeken kişinin mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Enes B. olduğu ortaya çıkmıştı. Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Enes B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tacizci genç emniyette verdiği ifadesinde görüntüleri çektiğini ve pişman olduğunu söylemişti.

UTANÇ DUYUYORMUŞ!

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Şüpheli Enes B. geçtiğimiz günlerde 'Özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Çalıştığı mağazada cep telefonu ile soyunma kabininde bulunan müşteriyi kayıt altına aldığını kabul eden Enes B. bu olaydan dolayı askere gittiğini ve ailesinin yüzüne bakamadığını söyledi. 'Özel hayatın gizliliği ihlal etme' suçunu işlediği sabit görülen şüphelinin suç unsurunu kayıt altına aldığı da göz önünde bulundurularak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.03.2019)-2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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