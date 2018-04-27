Kabin içinde “milli” sistem gün sayıyor

Yolcular yeni sistemle, koltuk arkasındaki ekranda bulunan içerikleri cep telefonları ve tabletlerinden izleyebilecek. İnmarsat’la iyi niyet bildirgesi imzalayan Havelsan, THY Teknik’le birlikte tüm uçaklarda kesintisiz internet hizmetinin sağlanabilmesi için de çalışmalara başladı.

4 YILLIK AR-GE İLE GELİŞTİRİLDİ

THY’nin kabin içi eğlence sistemi için açtığı ihaleyi kazanan HAVELSAN, THY Teknik’le birlikte 44 uçakta tüm kurulumları tamamladı. Önümüzdeki ay içinde tamamlanması beklenen ve Atatürk Havalimanı’nda yapılacak tanıtımla hizmete girecek olan yeni sistem, 4 yıllık Ar-Ge sonucu geliştirildi. THY yolcuları, uçuş öncesi kendi kişisel cihazlarına (tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı cep telefonları) ilgili uygulamayı Google Play, Apple Store gibi platformlardan indirebilecek. Yolcular, böylelikle uçuş süresince eğlence içeriğine kablosuz olarak erişim sağlayarak diledikleri müzik, film ve harita gibi uygulamalara ulaşabilecek.

Tüm uçaklarda yaygın internet erişimi için de çalışma başlattıklarını açıklayan Havelsan Genele Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, şunları söyledi:

DIŞA BAĞIMLILIK ORTADAN KALKIYOR

“Kabin içi eğlence sistemlerine bir de internet ilavesi yapalım dedik. Ancak, bunun için dünyanın tüm uydularından servis sağlayacak bir operatöre ihtiyaç duyuluyor. Çeşitli firmalarla görüştük ve İnmarsat’tan iyi bir teklif aldık. Şu an THY, uzun menzilli uçuşlarda internet servisi sağlasa da biz bu çalışmayla bunu daha da yaygınlaştıracağız. Maliyeti de azaltacağız. Bir de yerlilik boyutu var. Milli kabin içi eğlence sisteminin tamamını yerlileştirmeye çalışıyoruz. Şimdiden yazılımda yüzde 100 yerliliğe ulaştık. Bu da bizi yüzde 100 dışa bağımlılıktan kurtardı ve maliyet avantajı getirdi.

EĞLENCE İÇİN ŞİRKET KURULUYOR

Dünyada kabin içi eğlence sektörü 4-5 milyar dolarlık bir pazara sahip. Önümüzdeki beş sene içinde 10 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla burada yerlilik çalışması büyük önem arz ediyor. THY Teknik’le geliştirmiş oldukları kabin içi eğlence sistemiyle ilgili ortak bir şirket kurduklarını da belirten Nacar, “Bundan sonra uçak içi içerik, eğlence tüm bu konular bu şirketin çalışma alanı içerisinde olacak” dedi.