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    Kabataş'taki otobüs kazası davasında karar çıktı

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    19.04.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Kabataş’ta, Ağustos 2014’de kullandığı özel halk otobüsü ile vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile yargılanan otobüs şoförü Eyüp Er 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Er’in ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmedildi.

    İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan otobüs şoförü Eyüp Er ile Kazada ayağından yaralanan müşteki Recep Özsoy katıldı.

    'CEZALANDIRILSIN'

    Müşteki Recep Özsoy’un avukatı Banu Çelenk, otobüs şoförü Eyüp Er’in suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

    'ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

    Son savunması sorulan otobüs şoförü Eyüp Er, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Elimden geleni yapmaya çalıştım. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Takdir mahkemenindir” dedi.

    'YAYALARA ÇARPMAMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİ'

    Sanık otobüs şoförü Eyüp Er’in avukatı Necip Varan ise kazaya karışan aracın o an için teknik bir arıza yaşadığını öne sürerek, “Müvekkilim 18 metreye 3 metre genişliğindeki bir aracı çok büyük ustalıkla kaldırımlara, araçlara çarpmamış ve denize doğru sürmüş, yayalara çarpmamak için çok büyük çaba sarf etmiştir. Müvekkilim elinden geleni yapmıştır. Tüm bu huşuların dikkate alınmasını müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

    İYİ HAL İNDİRMLİ 2 YIL 1 AY HAPİS

    Mahkeme, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan otobüs şoförü Eyüp Er’i duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. 1 yıl süre ile de ehliyetinin alınmasına hükmetti. 

    Etiketler: Kabataş , Dava , NoMobil , gündem
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