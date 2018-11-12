K. Irak’ta üs sayısı 15 oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘terörü yerinde imha etmek ve güvenlik kuşağı kurmak’ konseptini uygulamaya başladığı geçen mart ayından bu yana Irak’ın kuzeyinde kurduğu üs sayısı 15’i buldu.
Kısa süre öncesine kadar 12 olan geçici üs sayısına sahip TSK unsurları, Türkiye sınırından daha da derinlere inerek üç üs daha kurdu. TSK’nın yeni kurduğu üslerle birlikte, Kuzey Irak içinde yaklaşık 30 kilometre derinliğe inilmiş oldu. TSK, geçen haziran ayı itibariyle Kuzey Irak’ta 22 kilometre kadar derinliğe inerek nokta harekatlar yapmıştı.
KANDİL YOLU KAPATILIYOR
TSK, Kuzey Irak içinde 30 kilometre kadar derinlikte kurduğu güvenlik kuşağı ile terör örgütü PKK’nın hem Türkiye’ye sızma yapmasını, hem de Kandil’den lojistik destek almasını önlemeyi hedefliyor. TSK’nın Kuzey Irak içinde kurduğu üsler nedeniyle bölgede hareket halinde olan 1000’den fazla teröristin Kandil’e geri dönmek zorunda kaldığı değerlendiriliyor.
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