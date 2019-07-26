K.Irak’ta TSK ve MİT’ten çifte operasyon
Erbil’de bir lokantada öldürülen diplomat Osman Köse’ye suikastı planlayan iki PKK’lı terörist ile yanlarındaki korumaları, TSK ve MİT’in iki ayrı operasyonuyla öldürüldü.
TÜRKİYE’NİN Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’ye yapılan suikastı planlayan iki PKK’lı terörist ve yanlarındaki korumaları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) birlikte gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi.
İLK OPERASYON DUHOK’TA
Edinilen bilgiye göre, olaydan üç gün sonra yakalanan saldırının failleri Mazlum Dağ ve Muhammed Bisksız’ın verdiği ifadelerin yanı sıra MİT de yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya gelerek planlayıcı teröristlerin yerini tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Yakın takip sonucu saldırıyı planlayan ilk grubun yeri kısa sürede belirlendi ve suikasttan bir gün sonra 18 Temmuz’da düğmeye basıldı. Erbil’den gri renkli bir ciple ayrılan planlayıcı terörist ile yanında korumaları olduğu değerlendirilen bir grup, MİT ve TSK’nın birlikte operasyonu ile sivil yerleşim yerinden uzakta Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde sıkıştırıldı. Cipte bulunanlar etkisiz hale getirildi.
ALTI GÜN SONRA DA İKİNCİSİ
Bu operasyondan sonra Türk güvenlik birimlerinin çalışmaları devam etti. İlk operasyondan 6 gün sonra 24 Temmuz’da saldırıyı planlayan bir diğer teröristin de Kuzey Irak’ta Batifa kırsalında olduğu haberi alındı. Burada da beyaz renkli bir arazi aracına TSK ve MİT’in düzenlediği operasyonda planlayıcı ile yanındaki korumaları etkisiz hale getirildi. Her iki operasyonda etkisiz hale getirilen iki planlayıcının PKK’nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu öğrenildi.
Kuzey Irak’ın Erbil kentinde ‘Huqqabaz’ isimli lokantada 17 Temmuz’da düzenlenen hain saldırı sonucunda Osman Köse’yi şehit eden Mazlum Dağ ile kendisine yardım ettiği tespit edilen Muhammed Bisksız ise saldırıdan üç gün sonra yakalanmıştı. Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırganın yakalanmasına yardımcı olduğu için Erbil halkına teşekkür mesajı yayınlamıştı. Kuzey Irak güvenlik makamları olayla ilgili doğrudan bağlantılı 45 kişinin gözaltına alınarak sorgularının devam ettiği bilgisini paylaştı.
YAKALANMIŞTI
- Başkonsolosluk görevlisi Ömer Köse’yi vuran teröristlerden Mazlum Dağ saldırıdan üç gün sonra yakalanmıştı. Saldırıyı planlayan teröristler de araçlarında öldürüldü.
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