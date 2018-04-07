K.Irak’ta terör barınaklarına tam abluka

KUZEY Irak’ta 10 Mart’tan bu yana başta Hakurk olmak üzere terör örgütünün barındığı alanlara hava destekli operasyonlarını sürdüren TSK, çetin doğa koşullarının bulunduğu bölgeyi tam abluka altına almış durumda. Komandolar teröristlerin barınma, sığınma ve lojistik merkez olarak kullandıkları taşlık ve dağlık alanlarda göz açtırmazken, insansız hava araçları (İHA) ve keşif uçaklarıyla hareketliliği tespit edilen teröristler de havadan vuruluyor.

89 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre 1 ve 2 Nisan’da F-16’larla yapılan ve nüfuz edici bombaların da (NEB) kullanıldığı Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik üç ayrı hava harekâtında 59 terörist etkisiz hale getirildi. Dün Hakurk’ta terör hedeflerine yönelik ayrı bir hava destekli operasyonda da 7 terörist öldürüldü. Harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 oldu.

KARARLILIK VURGUSU

Güvenlik kaynakları, Kuzey Irak’a yönelik hava destekli operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. TSK, Kuzey Irak’a yönelik sınır ötesi operasyonlarında geçmiş yıllara göre farklı bir güvenlik anlayışını devreye sokarak ele geçirilen yerlerde geçici üs bölgeleri kurmaya başlamıştı.