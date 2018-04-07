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    K.Irak’ta terör barınaklarına tam abluka

    Uğur ERGAN/ANKARA
    07.04.2018 - 00:50 | Son Güncelleme:

    Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütü PYD/PKK’dan temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta hava koşullarının düzelmesini fırsat bilerek Türkiye’ye sızma girişimi için harekete geçen örgüte yönelik sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    KUZEY Irak’ta 10 Mart’tan bu yana başta Hakurk olmak üzere terör örgütünün barındığı alanlara hava destekli operasyonlarını sürdüren TSK, çetin doğa koşullarının bulunduğu bölgeyi tam abluka altına almış durumda. Komandolar teröristlerin barınma, sığınma ve lojistik merkez olarak kullandıkları taşlık ve dağlık alanlarda göz açtırmazken, insansız hava araçları (İHA) ve keşif uçaklarıyla hareketliliği tespit edilen teröristler de havadan vuruluyor.

    89 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre 1 ve 2 Nisan’da F-16’larla yapılan ve nüfuz edici bombaların da (NEB) kullanıldığı Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik üç ayrı hava harekâtında 59 terörist etkisiz hale getirildi. Dün Hakurk’ta terör hedeflerine yönelik ayrı bir hava destekli operasyonda da 7 terörist öldürüldü. Harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 oldu.

    KARARLILIK VURGUSU

    Güvenlik kaynakları, Kuzey Irak’a yönelik hava destekli operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. TSK, Kuzey Irak’a yönelik sınır ötesi operasyonlarında geçmiş yıllara göre farklı bir güvenlik anlayışını devreye sokarak ele geçirilen yerlerde geçici üs bölgeleri kurmaya başlamıştı. 

    Etiketler: PKK , gazetehaberleri , gündem
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