JTI'nın Türkiye Genel Müdürü havuzda öldü
Türkiye'nin ikinci büyük sigara şirketi Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, 5 yıldır kaldığı Eyüp Göktürk Country Hotel Villa Evleri'nin havuzunda hayatını kaybetti. Polis kaydına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda, Raydan'ın boğulduğu mu yoksa farklı bir nedenden mi öldüğü Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra netlik kazanacağı belirtildi.
JTI'nın Türkiye Genel Müdürü 51 yaşındaki Karim Raydan, 5 yıldır Göktürk Country Hotel Villa Evleri'nde kalıyordu. Raydan sabah saat 09.00 sıralarında SPA'ya girdi. Daha sonra kapalı yüzme havuzuna geçti. Burada yüzdüğü sırada başı öne eğildi ve batmaya başladı. Havuzda yüzen S.Ö, Raydan'ın hareketsiz şekilde suda battığını farkederek yüzme havuzu görevlisi E.K'ya seslendi. E.K, Raydan'ı havuzun kenarına çıkardı. Otelde kalan doktor Ş.N'ye haber verildi. Doktor, ambulans gelene kadar Raydan'a müdahale etti.
Raydan kısa sürede gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede Raydan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polise haber verilmesi üzerine polis olayla ilgili araştırma başlattı. Otel kameraları incelendi. Ceset üzerinde herhangi kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Doktor Ş.N, polise, Raydan'a müdahale ettiği sırada nefes alıp verdiğini ve kendisine yüksek tansiyon hastası olduğunu söylediğini belirtti.
Kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak giden olayda Raydan'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Lübnan asıllı İngiltere vatandaşı Raydan, 2015 yılında JTI'nın Türkiye Genel Müdürü olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle