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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
02.02.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

JTI'nın Türkiye Genel Müdürü havuzda öldü

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
JTI'nın Türkiye Genel Müdürü havuzda öldü

Türkiye'nin ikinci büyük sigara şirketi Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, 5 yıldır kaldığı Eyüp Göktürk Country Hotel Villa Evleri'nin havuzunda hayatını kaybetti. Polis kaydına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda, Raydan'ın boğulduğu mu yoksa farklı bir nedenden mi öldüğü Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

JTI'nın Türkiye Genel Müdürü 51 yaşındaki Karim Raydan, 5 yıldır Göktürk Country Hotel Villa Evleri'nde kalıyordu. Raydan sabah saat 09.00 sıralarında SPA'ya girdi. Daha sonra kapalı yüzme havuzuna geçti. Burada yüzdüğü sırada başı öne eğildi ve batmaya başladı. Havuzda yüzen S.Ö, Raydan'ın hareketsiz şekilde suda battığını farkederek yüzme havuzu görevlisi E.K'ya seslendi. E.K, Raydan'ı havuzun kenarına çıkardı. Otelde kalan doktor Ş.N'ye haber verildi.  Doktor, ambulans gelene kadar Raydan'a müdahale etti.

Raydan kısa sürede gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede Raydan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polise haber verilmesi üzerine polis olayla ilgili araştırma başlattı. Otel kameraları incelendi. Ceset üzerinde herhangi kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Doktor Ş.N, polise, Raydan'a müdahale ettiği sırada nefes alıp verdiğini ve kendisine yüksek tansiyon hastası olduğunu söylediğini belirtti.

Kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak giden olayda Raydan'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi.  Lübnan asıllı İngiltere vatandaşı Raydan, 2015 yılında JTI'nın Türkiye Genel Müdürü olmuştu.

 

 

 

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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