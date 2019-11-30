JSGA uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman çavuş alımının detayları belli oldu mu?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak atanmak isteyen gençlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Söz konusu kurumlar için ne zaman uzman erbaş alımı yapılacağını merak eden vatandaşlar, yeni yıla kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. Peki, uzman erbaş alımı ne zaman?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademesi'nin uzman erbaş alımını ne zaman yapacağı hakkındaki beklentiler, 2020'ye kısa bir süre kala hız kazandı. Öte yandan kurum tarafından 2019-1 dönem II. grup uzman erbaş adaylarının işlem durumu sorgulama yapabileceği bildirildi. İşte, uzman erbaş alımı hakkında merak edilenler...
Jandarma 3. grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.
ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI
2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.
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