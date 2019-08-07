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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/ESPİYE (Giresun), (DHA)
07.08.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

JÖH ve komandolar operasyonda... Giresun'daki depoları tek tek gösterdi

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JÖH ve komandolar operasyonda... Giresun'daki depoları tek tek gösterdi

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine teslim olup, sorgusunun ardından tutuklanan İran uyruklu 'Kawa' kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dutkanlı'nın (29) ifadeleri doğrultusunda, örgütün kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Karadeniz kırsalında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için sürdürülen operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) da kullanılıyor. 

Giresun kırsalında mayıs ayında yakalanan, sorgusunun ardından tutuklanan İran uyruklu 'Kawa' kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dutkanlı, örgütün depolarını tek tek gösterdi. Daha önce 25 depo ve sığınak bilgisi veren PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine örgütün Giresun'un Espiye ilçesi kırsalındaki sığınağın yerini de söyledi.

JÖH ve komando timleri tarafından ilçe kırsalına götürülen terörist, burada sığınağı gösterdi. Sığınakta yapılan aramada, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler imha edilirken, sığınak da kullanılmaz hale getirildi. Malzemelerin teröristlerce bölgedeki yayla evlerden çalınıp, sığınağa gizlendiği tespit edildi.

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