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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Joe Biden kimdir kaç yaşında? ABD Başkanlığına aday oldu

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Joe Biden kimdir kaç yaşında? ABD Başkanlığına aday oldu

Joe Biden, 2020 yılın gerçekleşecek olan Amerika seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Joe Biden'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Joe Biden kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Joseph Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde  dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosu'nda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimleri'nde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

GENÇLİK DÖNEMİ

20 Kasım 1942 tarihinde Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont’a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.

 

 

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