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    JÖAK nedir? İşte JÖAK'ın açılımı

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

    JÖAK alımı için gençlerin araştırması devam ederken bazı vatandaşlar ise bu birimin çalışma alanını merak ediyor. Birçok gencin bildiği JÖAK, Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde önemli bir yer tutuyor. Peki, JÖAK nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı birimin açılımı ve detaylı bilgiler

    JÖAK (Jandarma Komando Asayiş Komutanlığı), vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Komutanlık içerisinde önemli bir konuma sahip olan JÖAK, kendisini şu şekilde tanımlıyor;

    Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı; kaynağı ister insan ister doğa olsun, çaresizliği kurtulma umuduna dönüştürecek, donanımlı, güçlü ve güvenilir bir yardım elidir.

    Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı; İl Jandarma Komutanlıklarının gücünü aşan, üstün fizik ve yetenek gerektiren her türlü asayiş olaylarında, afetlerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde, toplumsal olaylar ile terörle mücadele harekâtında Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyatı olarak görev yapmak maksadıyla kurulmuştur. Başlıca görevleri;

    - Özel operasyon görevleri icra etmek (rehine kurtarma, uçak operasyonları gibi),
    - Her türlü arama-kurtarma ve yardım görevleri icra etmek,
    - Terörle mücadele harekâtı ile derin karda ve şiddetli soğuklarda harekât görevlerini icra etmek,
    - Toplumsal olaylara müdahale etmek,
    - Diğer Jandarma birlikleri için taktik ve teknik geliştirmektir.

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