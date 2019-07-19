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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşadıklarını anlattı: Bana iyi oldu

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Yaşadıklarını anlattı: Bana iyi oldu

Trabzon’da jigolo olmak için internette başvuru yapan O.Ç., nasıl dolandırıldığını anlattı. Aylık 3 bin lira kazanç vaat eden reklam üzerine başvuru formu doldurduğunu, bekçilik sınavından dönerken de telefonla arandığını anlatan O.Ç. çeşitli gerekçelerle toplam 4 bin 500 lira yatırdığını söyledi. Hürriyet’e konuşan O.Ç., “Arkadaş kurbanı oldum, bana iyi oldu” diyerek tepki gösterdi.

Pazarlamacılık yapan 23 yaşındaki O.Ç., 13 Temmuz’da polise başvurarak başına gelenleri şöyle anlattı: “10 Temmuz’da internette jigolo başvurusu reklamı gördüm. ‘Ayda bin lira ile 3 bin lira arasında kazanç sağlayabilirsiniz’ yazıyordu. Reklamı tıkladım. Bir ajans sayfası açıldı. Sayfa içeriğinde ‘jigolo başvuru formu’ vardı. Adımı, soyadımı, telefonumu ve adresimi yazarak formu doldurdum. 13 Temmuz’da Erzurum’a bekçilik sınavına gitmiştim. Trabzon’a dönerken telefonum çaldı. Bilmediğim bir numaraydı. Arayan kişi adının Hakan olduğunu, İstanbul’dan aradığını, bir bayanla görüşme ayarladığını, abone ücreti olarak 500 lira yatırmam gerektiğini söyledi. Verdiği kimlik numarasına 500 lirayı bankadan gönderdim.”

 ‘BEKÇİLİK BAŞVURUM DA GİTTİ’

Her şeyin yaklaşık 3 saatte olup bittiğini anlatan O.Ç. sözlerine şöyle devam etti: “Trabzon’a geldim. Tekrar aradılar. Görüşeceğim bayanın adının İpek olduğunu söylediler. 500 lira daha para istediler, gönderdim. Tekrar aradılar, telefondaki şahıs isminin İrem olduğunu, 11 Temmuz’daki başka bir randevusunu iptal ettiğini, onun yerine gidebilmem için bin lira daha yatırmamı söyledi. Ben de yine yolladım. Akşama doğru tekrar aradılar. Adının Hakan olduğunu söyleyen kişi ‘2 bin 500 lira daha yatırdığında hesabına 19 bin lira para para geçecek’ dedi. 2 bin 500 lira daha yolladım. Daha sonra tekrar arayıp para isteyince, dolandırıldığımı anladım. Şikâyetçiyim” Hürriyet’e konuşan O.Ç, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek “Arkadaş kurbanı olduk, bana iyi oldu. Bekçilik başvurum da sıkıntıya girdi” dedi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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