JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçları bugün açıklanıyor
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılacak olan en az ilköğretim mezunu olmak üzere toplamda 2375 uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların bugün açıklanacağını öğrenen uzman erbaş adayları başvuru sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda farklı branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Söz konusu alımlar için başvurularını 30 Temmuz'a kadar tamamlayan on binlerce vatandaşın gözü şimdi yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacak sonuçlarda. İşte, merakla araştırılan 'JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorusuna dair detaylar...
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI
Uzman erbaş alımı için ön başvurularını "www.jandarma.gov.tr" internet adresinden 13– 30 Temmuz 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapan çok sayıda vatandaş şimdi sonuç açıklama haberine odaklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 (Bugün) tarihinde açıklanacak.
Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle