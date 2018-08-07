JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçları bugün açıklanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçları bugün açıklanıyor
GeriGündem JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçları bugün açıklanıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
07.08.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçları bugün açıklanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçları bugün açıklanıyor

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılacak olan en az ilköğretim mezunu olmak üzere toplamda 2375 uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların bugün açıklanacağını öğrenen uzman erbaş adayları başvuru sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda farklı branşlarda uzman erbaş alımı yapılıyor. Söz konusu alımlar için başvurularını 30 Temmuz'a kadar tamamlayan on binlerce vatandaşın gözü şimdi yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacak sonuçlarda. İşte, merakla araştırılan 'JGK uzman erbaş alımı sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorusuna dair detaylar...

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Uzman erbaş alımı için ön başvurularını "www.jandarma.gov.tr" internet adresinden 13– 30 Temmuz 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapan çok sayıda vatandaş şimdi sonuç açıklama haberine odaklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzuna göre başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 7 Ağustos 2018 (Bugün) tarihinde açıklanacak.

Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İYİ Parti kurucularından Fatih Eryılmaz da istifa etti

İBB kurban timi görevde

İki böbreği de sağ tarafta!

Marmara Bölgesi'ndeki iki il için Meteoroloji'den önemli uyarı