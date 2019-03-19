JGK (Jandarma Genel Komutanlığı) uzman erbaş alımı başvuruları başladı | Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu

Jandarma Genel Komutanlığı "uzman erbaş" alımı için ilan yayımlamıştı. Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli uzman erbaş alımı için ön başvurular bugün itibariyle başladı. Ön başvuruları sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren ve uzman erbaş alımı için belirlenen şartlara uygun olan adaylar sınava tabi tutulacak. Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek 2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?



Hem Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli uzman erbaş alımı ilanı hem de Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, kurumun sözleşmeli uzman erbaş (komando ve asayiş) ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ön başvuru süreci 16 gün devam edecek, başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

2019-1 Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu için tıklayın



UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?



Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.



ÖN BAŞVURULAR İÇİN 40 BİN ADAY ÇAĞRILACAK



Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak.



SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMINDA YAŞ SINIRI



Nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.



SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR



Uzman erbaş alımı başvurusunda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları gerekiyor.

Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde yer alması isteniyor.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

Adaylar seçme sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

1.Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Ön Başvuru Belgesi: internetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön başvuruya ait “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus Cüzdanı: Aslı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen sila altında bulunan adaylar için Tablo-2‟de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti. Lisans ve Önlisans için YÖK onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti,

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesi,(Aslı veya E-devlet çıktısı)

(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı “Spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli rapor,

(8) Fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Adaylar Tablo 5‟deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.)

(10)Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar için askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından (Kara Kuvvetleri K.lığı, Deniz Kuvvetleri K.lığı, Hava Kuvvetleri K.lığı, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) alacakları “Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına” dair yazıyı,

(11)Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-4‟te bulunan “Muvafakat Yazısı Örneği”ni (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir) getirecektir.



BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER NEREDEN AÇIKLANACAK?



Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.