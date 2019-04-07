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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak COŞAN
07.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Jet taşınma

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Jet taşınma

İstanbul’daki havalimanı taşınma işlemi tamamlandı. 45 saatte bitmesi beklenen Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçiş, planla-nandan 13 saat önce sona erdi. Önceki gün saat 22.00’da kapanan yollar, taşınmanın erken bitirilmesiyle sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

ATATÜRK Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma dün itibariyle sona erdi. Taşınma işlemi 45 saat olarak planlanırken, bu planın da önüne geçilerek yaklaşık 13 saat öncesinde işlem tamamlandı. İstanbul’da taşınma sebebiyle trafiğe kapalı olan yollar da erken saatlerde açıldı. Biz de taşınma işleminin başladığı nokta olan Atatürk Havalimanı’ndaydık. Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirilen taşınmayı yerinde takip ettik. Cuma sabah saatlerinde başlayan taşınma, akşam saat 19.00 itibariyle büyük bir hız kazandı. Akşam saatlerine kadar yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanırken, cuma akşam saat 19.00’dan, cumartesi sabah saat 10.00’a kadar olan bölümde taşınma işleminin yapılması gereken yüzde 95’lik kısım bitirilmiş oldu. Cuma akşam saat 19.00’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı’na gelerek taşınma işlemine start verdi. Burada yola çıkan ilk TIR’ların şoförleriyle tek tek konuşan Aycı, elindeki telsizle taşınmayı koordine etti.

Jet taşınma

KOORDİNE ÇADIRI

Atatürk Havalimanı’ndaki dev alan büyük bir operasyon merkezine dönüştürülmüştü. Alanda bir koordine çadırı oluşturulurken, kurulan ekranlardan görevliler taşınmayı an ve an takip etti. İstanbul trafiğinden TIR’ların takibine kadar her şey bu çadırdan izlendi. Yüzlerce işçinin çalıştığı taşınma için alanda yemek çadırları, dinlenme çadırları yapıldı. Karavan benzeri tuvaletlerin de olduğu alanda güvenlik önlemleri de hat safhadaydı. Bir yandan uçuşlar devam ederken, diğer tarafta konteyner ve TIR’ların yükleme işlemi yapılıyordu.

Jet taşınma

HIZ KAZANDIRDI

Biz de taşınma esnasında ve sonrasında Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ile bir araya geldik. İlker Aycı ile birlikte akşam saatlerinde yola çıkan TIR’ları uğurlayan Göçmez’e 13 saat erken bitirilen taşınma işleminde neler yaşandığını sorduk. Yaklaşık 8 aydır bu işi için çalıştıklarına dikkat çeken Göçmez, “33 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplayan, 10 binin üzerinde ekipmanı taşınmasını sağladık. Bu işi planlanandan önce bitirebileceğimizi biliyorduk. Burada en büyük avantajımız konteynerler ve konteyner ekipmanlarımız oldu. Daha TIR’larımız yoldayken, yüklenen konteynerler TIR’ın gelmesiyle birlikte TIR’a yerleştirildi. Böylece büyük bir hız kazandık. Eğer konteynerlerimiz olmasaydı önce TIR’ın yüklenmesini, sonra da TIR’ın boşaltılmasını bekleyecektik. Bu da zaman kaybı anlamına geliyordu” diye konuştu.

Jet taşınma

‘DENİZDEN TAŞIMAYI DA PLANLADIK’

DENİZ taşımacılığı konusunda Arkas’ın büyük bir tecrübesi olduğunu da söyleyen Onur Göçmez, “İhale sürecinde Arkas olarak birkaç plan oluşturduk. Planlarımız arasında taşınma işlemini denizden yapmak da vardı. Bu konuda çalıştık. Yaptığımız planlamada Atatürk Havalimanı’ndaki yükler konteynerlere doldurulacaktı. Konteynerler TIR’larla Zeytinburnu Limanı’na taşınacaktı. Burada gemiye yüklenecekti. Arkas olarak İstanbul Havalimanı’na yakın bir noktada Karadeniz’de yapımı devam eden limana Arkas olarak çeşitli eklemeler yapacaktık. Zeytinburnu’ndan çıkan gemi Boğaz’ı geçerek Karadeniz’deki limana ulaşacaktı. Oradan da İstanbul Havalimanı’na yine TIR’larla geçilecekti. Ancak sonrasında yapılan çalışmalarda hava şartları ve Karadeniz’deki uygunluğa göre karadan taşımanın uygun olduğuna karar verildi” diye konuştu.

Jet taşınma

‘50 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEYECEĞİZ’

5 Nisan akşam saatlerinde Paris’ten İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’i terminalde yaklaşık 2 bin çalışan karşıladı. Sani Şener, şöyle konuştu: “Ben bir siyasi parti lideri değilim, işçi sendikası lideri değilim. Demek ki sadece iyi insan olmak, onlara ilham verebilmek yeterliymiş. Görevimizi sonuna kadar en iyi şekilde yaptık. İkinci görevimiz, buradaki çalışanlarımızı işsiz bırakmamak için çalışmaktı. Bunu da arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde planladık. İGA’da 12 bin arkadaşımız çalışacak. Onlarla bir tek vedalaşmak kaldı. Çalışanlarımıza tüm haklarını, tazminatları verdik. Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon Euro civarında para ödeyeceğiz.”

Jet taşınma

DÜNYA SİVİL HAVACILIĞININ EN BÜYÜK GÖÇÜ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı taşınmanın ardından bir TV kanalına şu açıklamalarda bulundu: “Dünyada bu büyüklükte bir ana hat değişimi yok. Dünya sivil havacılığının en büyük göçünü yapmak üzere planlarımızı hazırladık. An itibariyle yüzde 96-97 mertebesinde taşınma oldu. Yüzde 3-4’lük kısmı da çok uzatmadan akşam 20.00’ye kadar bitireceğiz. 45 saatlik bir süre tanımlanmıştı. Biz bunu 13 saat erken tamamladık.”

Jet taşınma

VEDA UÇUŞU SİNGAPUR’A

ATATÜRK Havalimanı’ndan son iç hat uçuşu TK 2182 sefer sayılı uçuşla Ankara’ya yapıldı. Son uçuşta yer alan çalışanlar ve yolcular hem selfie yaptı hem de birlikte fotoğraf çektirerek tarihe not düştü. Duygularını paylaşan bir uçuş görevlisi, “Benim 21 yılım bitti burada. Tabii ki üzülüyorum ama yeni havaalanına geçtiğimiz için de heyecanlıyız” dedi. Atatürk Havalimanın’dan gerçekleştirilen son uçuş ise Singapur’a oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan kalkan ve Singapur’a giden son tarifeli uçağını uğurladı.

Jet taşınma

Singapur uçuşu için Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kontrol kulesine geldi. Burada son uçuş iznini veren Turhan, kalkış öncesi uçaktaki yolculara şöyle seslendi: “THY’nin saygıdeğer yolcuları, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı’nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı ve dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaksınız. Siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim.” (A.A)

Jet taşınma

İLK SEFER ANKARA’YA

ATATÜRK Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı dün saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı. Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş ise dün saat 14.00 itibariyle Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara seferiyle başladı. Bu arada havalimanına gelen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcularla sohbet etti. Barselona’ya gitmek için havalimanına gelen ve ilk check-in işlemini yaptıran Gürkan Ateş’e biletini teslim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yolcularımızı karşıladık. İlk check-in yapan yolcumuzla sağ olsun foto çektirdik” paylaşımında bulundu. 
İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN 

DUYGUSAL ANONS

ATATÜRK Havalimanı’ndan yapılan son anons ise şöyleydi: “Değerli yolcularımız bir yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam (dün akşam) saat 02.00’de gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV havalimanları olarak 20 yılda 665 milyon yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşekkür ediyor, iyi yolculuklar diliyoruz.” Yapılan anonsun ardından bazı personellerin ağladığı görüldü.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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