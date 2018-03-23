Jet Sosyete oyuncusu Deniz Cengiz kimdir?
Çektiği Youtube videolarıyla genç nesil tarafından tanınan Deniz Cengiz, yeteneği sayesinde Jet Sosyete’nin kadrosuna dahil oldu. Helin Su Yılmaz ismi ile tanınan Youtuber Deniz Cengiz, Jet Sosyete’de İlayda karakterine hayat veriyor. İşte Deniz Cengiz’in hayatına ilişkin bilgiler!
Youtube sayesinde pek çok isim en az oyuncular kadar tanınıyor, bu isimlerden biri de Deniz Cengiz. Kılavuzu Karga isimli Youtube kanalında skeç tadında videolar paylaşan Deniz Cengiz, üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladı. Yayınladığı komik videolar ile ismini geniş bir kitleye duyuran Deniz Cengiz, aynı zamanda ListeList’in ünlü yazarlarından biridir. Video paylaşım sitelerindeki başarısının ardından oyunculuk serüvenine adım atan Deniz Cengiz 2018 yılında Gülse Birsel'in yönetmenliğini üstlendiği Jet Sosyete dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide İlayda Çıkrıkçıoğlu karakterini canlandırıyor.
İlayda Çıkrıkçıoğlu (Deniz Cengiz)
Yılların tekstil markası sahibi olan Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda cemiyet hayatının ünlü genç kuşak temsilcilerinden. Aile geleneğini takip etmeyip pasta şefliğini seçmiş; çok kibar, asil, zarif, hatta sinameki gibi görünen ama esasında yüze gülüp arkadan konuşan, içten içe kibirli ve herkese tepeden bakan sosyetik bir prenses.
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