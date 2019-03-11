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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL (DHA)
11.03.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Jet kazasında hayatını kaybetmişti, 1 yıl sonra şiiri ortaya çıktı

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Jet kazasında hayatını kaybetmişti, 1 yıl sonra şiiri ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kadın arasında bulunan pilot binbaşı Melike Kuvvet'in 'Özlem' isimli şiiri ortaya çıktı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi olan Melike Kuvvet'in yazdığı şiir öğrencileri tarafından okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kuvvet'in şiirinde, 'Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda... Yer gök, kurt kuş haberdar. Solmuştur her şey evimde barkımda' mısraları dikkat çekti.

Melike Kuvvet'in kaleminden yazılan şiir ise şöyle:

ÖZLEM

Yollar, uzayıp giden yollar!
Alın selamımı, 
Götürün anama…
Evlat hasreti nedir bilmez dağlar,
Eğilin önümde
Geçip gideyim engelsiz sılama.
Bekleyenim var bilirim.
Ne çekerler bensiz
Ben yokum, dünya yok şimdi oralarda
Yer gök, kurt kuş haberdar
Solmuştur her şey evimde barkımda
Babamın gözlerine vurun ışıklar!
Söyleyin uzaklarda
Garip bir kızı var.
Yüreği yanıp kavrulmuş,
Derdi boyunu aşmış,
Yüzü gülen, içi sızlayan
Bir kızı var
Dostlar!
Haykırışımı getirsin bulutlar,
Onlara bakın,
Bilin ki içlerinde ben varım
Uzaklarda üstlerine yazdım isimlerinizi
Özlemle sizi aramaktayım
Sizin için mektuplar yazdım bir bir
İçlerinde damla damla gözyaşım var,
Zarf yaptım kalbimi, size gönderiyorum
Alın sevgimi beni hatırlayın
Arada bunca uzaklık varken bile,
Her an sizin yanınızdayım!...

 

İrandaki uçak kazasında ölen pilot binbaşı Melike Kuvvet mezarı başında anıldı
İran'daki uçak kazasında ölen pilot binbaşı Melike Kuvvet mezarı başında anıldı
 

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