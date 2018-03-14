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    Jet kazası yorumları Cübbeli'yi çıldırttı!

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasıyla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazasıyla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti.

    ÇİRKİN YORUMLAR CÜBBELİ'Yİ DE RAHATSIZ ETTİ

    Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında korkunç ifadeler kullanılmıştı. Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü de rahatsız etti.

    "YAPILAN YORUMLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dinen, ahlaken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Cübbeli Ahmet Hoca , uçak kazası , Mina Başaran , gündem
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