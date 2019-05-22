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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Jet iddianame

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Jet iddianame

FETÖ’ye yönelik ‘ankesör soruşturması’ kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan iddianame hazırlandı. Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın yeğeni olan Çatlı’nın ankesörlü telefon ve sabit hatlardan arandığı, astsubay okuluna örgütün yardımıyla girdiği iddia edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanıp Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, şüpheli Alperen Çatlı’nın Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı belirtildi. İddianame HTS kayıtlarının incelemesinde şüphelinin kendi adına kayıtlı telefondan 2015’te Ankara’daki dört büfe - market tarzı işyerlerine kayıtlı sabit hatlardan 28 defa arındığı, şüphelinin arandığı dört farklı sabit hattan değişik rütbelerdeki 274 jandarma astsubayının da arandığının tespit edildiği iddia edildi.

Şüphelinin, 2012 - 2014 arasında da babası adına kayıtlı olan ancak kendisinin kullandığı cep telefonu üzerinden Ankara’da yedi büfe - market tarzı işyerine kayıtlı sabit kontörlü hatlardan 10 defa arandığı, ayrıca GATA sıhhıyeci astsubay S.S ile ardışık aramasının olduğunun tespit edildiği belirtildi.
İddianameye göre, itirafçı Yasin E. ifadesinde Çatlı’nın kendisini FETÖ’nün astsubay ve subay yetiştirme evleri sorumlusuyla tanıştıran kişi olduğunu öne sürdü.

OTELDE TOPLANTI İDDİASI

Çatlı’nın astsubay olmadan önce Yasin E. ve örgüt üyeleriyle FETÖ’nün örgütsel toplantılar yaptığı Yozgat Sorgun Büyük Termal Otel’de konakladığı belirtilerek özetle şöyle denildi: “Şüpheliyle otelde konaklayanların tamamının sonradan TSK bünyesinde subay/astsubay olarak girmiş olmaları ve darbe teşebbüsü sonrasında örgüt bağlantısı nedeniyle ihraç edilmiş olmaları dikkate alındığında, otelde örgütsel toplantı amacıyla konaklama yapıldığının, şüphelinin astsubay okuluna örgütün yardımıyla girdiğinin değerlendirildiği, oteldeki örgütsel toplantı tarihiyle sınav ve başvuru tarihleri arasındaki uyumun da şüphelinin örgütün yardımıyla sınava girerek kazandığına işaret ettiği, şüphelinin cep telefonuyla sabit kontörlü/ankesörlü telefonlarla yaptığı görüşmeler dikkate alındığında FETÖ/PDY’nin mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu anlaşılmıştır.

Şüphelinin örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alarak ve örgütle organik bağ içinde örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve süreklilik gösterdiği böylece üzerine atılı silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olma suçu işlediği anlaşılmıştır.”
Çatlı ise ifadelerinde kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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