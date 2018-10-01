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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul, DHA
01.10.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

'Jet Fadıl'a şok: Şikayetçi oldu, 'çok kırgınım' dedi

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BAYRAMPAŞA’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Fadıl Akgündüz’ün dayısı Sait Obut da şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 14’üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi.

DAYISI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Sait Obut, "Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Şikayetçi Yahya Kaan ise Bayrampaşa Caprice Gold Projesi’nden 2011 yılında devre mülk sözleşmesi yaptığını belirterek "Kaanlar firması olarak 11 adet daire ve bir adet fabrikamıza bedeli karşılığında 23 milyon lira değer biçilmişti. Sonrasında ben ortaklıktan ayrılınca 600 bin lira karşılığı 6 adet 15 günlük devremülk hisseme düştü. Bunun tapusunu aldım. Ancak bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçiler de sanığın cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da 1,5 yıldır bilirkişi raporunun alınamadığını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep etti.

FADIL AKGÜNDÜZ: "DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Söz verilen sanık Fadıl Akgündüz ise "Bu aşamada diyeceğim bir şey yok" dedi. Mahkeme Başkanı, rapor için dosyanın bilirkişiye tevdii edildiğini ancak bilirkişi heyetinin belirlenememesi nedeniyle dosyanın heyete teslim edilemediğini anlaşıldığını tutanağa geçirdi.

TUTUKLANMASI TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebini dosyada herhangi bir yeni durum çıkmadığını belirterek reddetti. Adalet Komisyonu’na yazı yazılarak alanında uzman bilirkişilerden oluşturulacak heyetin belirlenerek yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı 14 Şubat’a ertelendi. 

DAYISI SORULARI YANITLADI

Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki meydanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sait Obut, "180 metrekare dairem vardı Fatih’te. Ona güvendik benim yeğenimdir diye, biraz sıkışmıştı. Dedim al, verdim ona. Notere gittik, güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım yani. Ablamın çocuğudur. Çok kırgınım" dedi.

Obut, "Hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise "Bir sefer görüştüm. Benim de borcum var diyor hükümete. Ben senin dayınım, böyle yapılır mı, benim gelirimi aldın elinden dedim. Kiraya verip geçiniyordum dedim. Şikayetçi olduğumu söyledim, mahkemede yüzüme bakmadı, Kabahatini biliyor. 120 milyar lira daireydi. Ailesi annesi ondan beter. Ondan sonra ne para, ne maaş, ne bir şey. Bizi böyle perişan etti, bak buralara kadar getirdi" diye cevap verdi.

Açıklamanın ardından Sait Obut beraberindekilerle ayrıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015’de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017’de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

 

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