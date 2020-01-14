'Jet Fadıl' ödeme yapmadı, HDP'li belediye icralık oldu

İş insanı Fadıl Akgündüz, 2012 yılında Barış ve Demokrasi Parti’li (BDP) Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile görüşerek, kendi imkanlarıyla hizmet binası yapacağını açıkladı.

Fadıl Akgündüz - Selim Sadak

2014 yılında hizmet binasını tamamlayan firma, Siirt Belediyesi araclığıyla ödemeyi Akgündüz’den almak için anlaşma yaptı. Bugüne kadar Akgündüz’den yaklaşık 7 milyon lira ödeme alan firma, kalan yaklaşık 5,5 milyon lira ödemeyi alamayınca Siirt Belediyesi’ne icra işlemi başlattı.

Akgündüz’den uzun zamandır ödeme alamadığı için mağdur olduğunu anlatan firma yetkilisi Altan Akhan, "Siirt Belediyesi hizmet binası inşaat bedelinin Fadıl Akgündüz tarafından belediyeye ödemelerin yapılmamasından kaynaklı mağdur olduk. Uzun süredir iyi niyetle belediyeden ödeme yapılmasını bekliyorduk. Ancak ödeme yapılmadığından dolayı alacakları için Siirt Belediyesi’ne icra takibi başlattık" dedi.

Konuyla ilgili HDP’li Siirt Belediyesi’nden ise açıklama yapılmadı.