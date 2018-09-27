Jeomorfoloji nedir?
Coğrafi bir terim olan jeomorfoloji, jeoloji bilimiyle birçok ortak noktada birleşmektedir. Fakat coğrafya dalıyla alakalı olan bu bilim dallarının konuları birbirinden farklılık göstermektedir. Peki, jeomorfoloji nedir?
Jeomorfoloji yardımcı dalı jeoloji olan ve Yer'in yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır. Jeomorfoloji, fiziksel coğrafyanın bir alt alanıdır.
Jeomorfologların Rolü
Jeomorfolog, Dünya’nın toprak formlarını inceler. Ayrıca arazi formlarının sahip oldukları görünüm ve arazi formlarının geçmişini araştırır. Jeomorfologlar arazi formlarının tarihini inceleyerek, gelecekte gerçekleşebilecek değişiklikleri öngörebilirler.
Jeomorfoloji Alanları
Bir jeomorfologun incelediği spesifik alan konsantrasyona bağlıdır. Bir buzul jeomorfologu, buzulların ve buz tabakalarının belirli bir alanın arazi biçimlerini nasıl şekillendirdiğini inceleyecektir. Buzul jeomorfologlarının çalışacakları arazi formları arasında morain, buzul gölleri vs.. bulunmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle