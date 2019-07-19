Jeoloji Mühendisliği nedir? Jeoloji Mühendisliği başarı sıralaması ve taban puanları
ÖSYM, 2019-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversiteli adaylarının en çok merak ettiği dört yıllık bölümlerden biri de Jeoloji Mühendisliği. Jeoloji Mühendisliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralamalarını sorgulayan öğrenciler, bir yandan da Jeoloji Mühendisliği bölümünün iş imkanları ve bölüme ilişkin genel bilgileri araştırıyor. İşte, Jeoloji Mühendisliği taban ve tavan puanları...
Jeoloji Mühendisliği, bu yıl üniversite tercih yapacak gençler tarafından merak edilen bölümler arasında yer alıyor. Jeoloji Mühendisliği bölümünün hangi üniversitelerde olduğu ve bölüm mezunlarının ne iş yaptığı gibi konular, üniversiteli adaylarınca araştırılıyor. İşte, Jeoloji Mühendisliği hakkında tüm merak edilenler...
Profesyonellik ve uzmanlık gerektiren jeolojik araştırmaların gerekliliği olan tanımlama, analiz ve çeşitli mühendislik promlemlerinin çözümü için jeoloji mühendisliği, jeoloji bilimi ile birlikte mühendislik ilke ve metodlarının entegrasyonuna gereksinim duyar. Jeoloji mühendisliğinin ilgi alanı, jeolojinin profesyonel mühendislik uygulamalarından maden yataklarının (metalik olan ve metalik olmayan) araştırılmasına kadar geniş bir alanı kapsar. Jeoloji mühendisliğinin ilgi alanlarına; yüzey ve yeraltı inşaa işleriyle alakalı problemlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, zemin etüdü, yapı malzemesi kaynaklarının araştırılması, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, deprem risk değerlendirmesi, yeraltısuyu kirliliği ve çevre etki değerlendirmesi, doğal afet tanımlama ve iyileştirme çalışmaları örnek olarak verilebilir.
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İŞ İMKANLARI
Yerkürenin oluşum ve değişim süreçlerinin farklı yöntemlerle anlaşılması, maden-petrol yataklarının ve su kaynaklarının bulunması, deprem mekanizmalarının anlaşılması, zemin ve kaya yapılarının mühendislik çalışmaları için değerlendirilmesi gibi konular jeoloji biliminin önemli çalışma alanlarındandır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, maden, petrol ve inşaat şirketlerinin yanı sıra, DSİ, TPAO, MTA gibi çeşitli devlet kurumlarında ve üniversitelerde iş bulma olanaklarına sahiptirler.
NOT: Taban puanlarını görüntülemek için, karşınızda açılan sayfadan "ARA" bölümüne gelerek istediğiniz bölümü yazmanız gerekiyor.
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