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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Jeffrey’ye: Hani çıkmışlardı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Jeffrey’ye: Hani çıkmışlardı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki kritik Washington ziyareti öncesi ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’la görüştü.

Jeffrey’ye Ankara temaslarında, terör örgütü PKK/YPG’nin taciz ve saldırı atışları hatırlatıldı. TSK unsurlarının varılan mutabakata tam uyum gösterdiği belirtildi. Buna karşılık terör örgütünün çoğunlukla havan ve çok namlulu roketatarlarla yaptığı saldırıların ayrıntıları ile bu saldırılarda şehit düşen asker ve Suriye Milli Ordusu mensuplarının isimleri verildi.

YOĞUN GÜNDEM

Edinilen bilgiye göre Jeffrey’ye, ABD’nin 120 saat sonunda verdiği “PKK/YPG’lilerin bölgeden çekildiği güvencesi” hatırlatılarak, teröristlerin yaptıkları saldırıların bölgeden çekilmediklerini net şekilde ortaya koyduğu mesajı verildi. ABD’li özel temsilciye, terör örgütünün bölgeyi terk etmemekte direnmesi durumunda TSK’nın Barış Pınarı harekâtını yeniden başlatabileceği iletildi. Türkiye’nin harekâtla, güney sınırlarında terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği de vurgulandı.
Türkiye’nin sivil halkın bölgeye geri dönüşünde önemli rol oynayan faaliyetleri, Rusya ile yapılan ortak devriyeler ve ABD’nin petrol bölgelerine geri dönüşü konuları da görüşmede ayrıntılı şekilde ele alındı. Bir yetkili, “Gündem yoğun, her konu konuşuldu” dedi.

AKAR’LA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanlığı’ndan akşam yapılan açıklamada ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetler arasında görüşme yapıldığı belirtildi. Görüşmede, 17 Ekim’de imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Görüşme sonrasında Bakan Akar da Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti. m Uğur ERGAN / ANKARA

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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