Jeffrey’ye: Hani çıkmışlardı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki kritik Washington ziyareti öncesi ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’la görüştü.
Jeffrey’ye Ankara temaslarında, terör örgütü PKK/YPG’nin taciz ve saldırı atışları hatırlatıldı. TSK unsurlarının varılan mutabakata tam uyum gösterdiği belirtildi. Buna karşılık terör örgütünün çoğunlukla havan ve çok namlulu roketatarlarla yaptığı saldırıların ayrıntıları ile bu saldırılarda şehit düşen asker ve Suriye Milli Ordusu mensuplarının isimleri verildi.
YOĞUN GÜNDEM
Edinilen bilgiye göre Jeffrey’ye, ABD’nin 120 saat sonunda verdiği “PKK/YPG’lilerin bölgeden çekildiği güvencesi” hatırlatılarak, teröristlerin yaptıkları saldırıların bölgeden çekilmediklerini net şekilde ortaya koyduğu mesajı verildi. ABD’li özel temsilciye, terör örgütünün bölgeyi terk etmemekte direnmesi durumunda TSK’nın Barış Pınarı harekâtını yeniden başlatabileceği iletildi. Türkiye’nin harekâtla, güney sınırlarında terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği de vurgulandı.
Türkiye’nin sivil halkın bölgeye geri dönüşünde önemli rol oynayan faaliyetleri, Rusya ile yapılan ortak devriyeler ve ABD’nin petrol bölgelerine geri dönüşü konuları da görüşmede ayrıntılı şekilde ele alındı. Bir yetkili, “Gündem yoğun, her konu konuşuldu” dedi.
AKAR’LA GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanlığı’ndan akşam yapılan açıklamada ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetler arasında görüşme yapıldığı belirtildi. Görüşmede, 17 Ekim’de imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Görüşme sonrasında Bakan Akar da Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti. m Uğur ERGAN / ANKARA
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