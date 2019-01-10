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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Jeff Bezos kimdir? Boşanma aşamasında olduğu eşi kim?

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Jeff Bezos kimdir? Boşanma aşamasında olduğu eşi kim?

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, bu kez eşinden boşanacağı haberleriyle gündeme geldi. Boşanma haberini sosyal medyadan duyuran Jeff Bezos ve eşinin hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki, Jeff Bezos kimdir? Boşanma aşamasında olduğu eşi kim?

Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos 1993 yılında evlenmişti. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin hayatına çevrildi. İşte, Jeff Bezos ve eşi Mackenzie Bezos hakkında bilgiler...

Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde dünyaya geldi. Dünyaca ünlü e- ticaret sitesi Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı. 

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti 90 milyar $'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” olarak belirlendi.

Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos en son geçen sene Oscar partisinde birlikte katılmışlardı. Yazarlık yapan Mackenzie Bezos'un "The Testing of Luther Albright: A Novel", "Traps" ve "Il tempo imperfetto degli addii" isimli 3 kitabı bulunuyor.

Business Insider’da yer alan habere göre, Jeff Bezos, değeri a trilyon doları aşan Amazon’un yüzde 16 hissesi ile en büyük hissedarı konumunda.
Aynı habere göre, boşanmadan sonra Mackenzie Bezos sahip olacağı hisseler sayesinde Amazon’da söz sahibi olabilir.

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