Jeff Bezos kimdir? Boşanma aşamasında olduğu eşi kim?
Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, bu kez eşinden boşanacağı haberleriyle gündeme geldi. Boşanma haberini sosyal medyadan duyuran Jeff Bezos ve eşinin hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki, Jeff Bezos kimdir? Boşanma aşamasında olduğu eşi kim?
Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos 1993 yılında evlenmişti. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin hayatına çevrildi. İşte, Jeff Bezos ve eşi Mackenzie Bezos hakkında bilgiler...
Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde dünyaya geldi. Dünyaca ünlü e- ticaret sitesi Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.
27 Temmuz 2017'de, toplam serveti 90 milyar $'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi. Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” olarak belirlendi.
Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos en son geçen sene Oscar partisinde birlikte katılmışlardı. Yazarlık yapan Mackenzie Bezos'un "The Testing of Luther Albright: A Novel", "Traps" ve "Il tempo imperfetto degli addii" isimli 3 kitabı bulunuyor.
Business Insider’da yer alan habere göre, Jeff Bezos, değeri a trilyon doları aşan Amazon’un yüzde 16 hissesi ile en büyük hissedarı konumunda.
Aynı habere göre, boşanmadan sonra Mackenzie Bezos sahip olacağı hisseler sayesinde Amazon’da söz sahibi olabilir.
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