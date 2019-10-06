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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Jean Monnet Bursu nedir? Jean Monnet Bursu başvuruları ne zaman bitecek?

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Jean Monnet Bursu nedir? Jean Monnet Bursu başvuruları ne zaman bitecek?

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nın düzenlediği burs programı 'Jean Monnet' hakkındaki araştırmalar, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte hız kazandı. Pek çok öğrenci, 'Jean Monnet Bursu nedir?' ve 'Jean Monnet Bursu başvuruları ne zaman bitecek?' gibi sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Jean Monnet Bursu hakkında tüm ayrıntılar...

Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı. Jean Monnet Burs Programı'nın, 2020-2021 akademik yılı başvuruları başladı. Burs programı için başvurular 5 Kasım'a kadar sürecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 akademik yılı aday başvuruları başladı.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 5 Kasım 2019'a kadar sürecek.

Program kapsamında 2020-2021 akademik yılında 160 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü öğrenim görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 160 bursiyere toplam 5,6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.

Burs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar 2 binden fazla kişi faydalandı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, "www.ab.gov.tr" ve "www.jeanmonnet.org.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

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