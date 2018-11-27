Japonya'da kültür diplomasisi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni pazarlara açılım stratejisi çerçevesinde uzak doğu gezisinde... İki gündür yeni hedef destinasyonların başında gelen Japonya'da yoğun temaslar yürüten Bakan Ersoy yarın da bir diğer önemli pazar olan Çin'e geçecek. Bakanın sivil toplum örgütleriyle birlikte organize ettiği hayır işleriyle tanınan eşi Pervin Ersoy ve Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan'ın eşi Mehtap Özdoğan da Tokyo'da açtıkları sempatik kanal aracılığıyla adeta kültür diplomasisi yapıyor; Türk-Japon dostluğuna katkı sağlıyorlar.
Türkiye'nin fevkalade dostane bağlarının olduğu Japonya'daki temasların dayanak noktası ise kültürel diplomasi... 2019 Japonya'da Türkiye Kültür Yılı olarak ilan edildi. Ve Bakan Ersoy'un Japonya ziyareti de pek çok çeşitli ve de renkli etkinliğin planlandığı 2019 Kültür Sanat Etkinlik Takviminin ön hazırlık çalışması niteliğinde.
TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA KATKI SAĞLIYORLAR
Kültürel diplomasiye başvuran sadece Bakan Ersoy değil... Bakanın sivil toplum örgütleriyle birlikte organize ettiği hayır işleriyle tanınan eşi Pervin Ersoy ve Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan'ın eşi Mehtap Özdoğan da Tokyo'da açtıkları sempatik kanal aracılığıyla adeta kültür diplomasisi yapıyor; Türk-Japon dostluğuna katkı sağlıyorlar.
Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Mehtap Özdoğan bugün Tokyo’da Meiji Jingu Tapınağını ziyaret ettiler. Pervin ve Mehtap hanımları kimonolar içinde gören Japonlar önce şaşırdı; ardından Türk olduklarını öğrenince de büyük ilgi gösterdi. Japonların 1890 yılında yaşanan Ertuğrul faciasında Türklere, uzun yıllar sonra da 1985'de Türklerin İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da sıkışıp kalan Japonlara yardım elini uzatmasın alt yapısını oluşturduğu Türk-Japon dostluğu bugün karşılıklı sempati ve hoşgörü ilişkisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.
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