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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Japonya'da kültür diplomasisi

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Japonya'da kültür diplomasisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni pazarlara açılım stratejisi çerçevesinde uzak doğu gezisinde... İki gündür yeni hedef destinasyonların başında gelen Japonya'da yoğun temaslar yürüten Bakan Ersoy yarın da bir diğer önemli pazar olan Çin'e geçecek. Bakanın sivil toplum örgütleriyle birlikte organize ettiği hayır işleriyle tanınan eşi Pervin Ersoy ve Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan'ın eşi Mehtap Özdoğan da Tokyo'da açtıkları sempatik kanal aracılığıyla adeta kültür diplomasisi yapıyor; Türk-Japon dostluğuna katkı sağlıyorlar.

Türkiye'nin fevkalade dostane bağlarının olduğu Japonya'daki temasların dayanak noktası ise kültürel diplomasi... 2019 Japonya'da Türkiye Kültür Yılı olarak ilan edildi. Ve Bakan Ersoy'un Japonya ziyareti de pek çok çeşitli ve de renkli etkinliğin planlandığı 2019 Kültür Sanat Etkinlik Takviminin ön hazırlık çalışması niteliğinde.

TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA KATKI SAĞLIYORLAR

Kültürel diplomasiye başvuran sadece Bakan Ersoy değil... Bakanın sivil toplum örgütleriyle birlikte organize ettiği hayır işleriyle tanınan eşi Pervin Ersoy ve Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan'ın eşi Mehtap Özdoğan da Tokyo'da açtıkları sempatik kanal aracılığıyla adeta kültür diplomasisi yapıyor; Türk-Japon dostluğuna katkı sağlıyorlar.

Japonyada kültür diplomasisi

Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Mehtap Özdoğan bugün Tokyo’da Meiji Jingu Tapınağını ziyaret ettiler. Pervin ve Mehtap hanımları kimonolar içinde gören Japonlar önce şaşırdı; ardından Türk olduklarını öğrenince de büyük ilgi gösterdi. Japonların 1890 yılında yaşanan Ertuğrul faciasında Türklere, uzun yıllar sonra da 1985'de Türklerin İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da sıkışıp kalan Japonlara yardım elini uzatmasın alt yapısını oluşturduğu Türk-Japon dostluğu bugün karşılıklı sempati ve hoşgörü ilişkisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Japonyada kültür diplomasisi

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