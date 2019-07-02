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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Japon yatırımcılara çağrı: Ülkemize yatırım yapıp memnun kalmayan yoktur

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Japon yatırımcılara çağrı: Ülkemize yatırım yapıp memnun kalmayan yoktur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Japon işinsanlarıyla buluşmasında, "Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin değeri daha da yükselmiştir" dedi. Erdoğan, Japon yatırımcılara da çağrı yaparak “Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Japonya’daki temasları kapsamında Tokyo’da Japonya İş Federasyonu tarafından düzenlenen programda Japon işinsanlarıyla buluştu. Japon işinsanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliğini sadece ikili düzeyde değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da olumlu yansıması için çaba gösterdiklerini söyledi.

RAKAMLAR ÇOK AMA ÇOK FARKLI

Erdoğan, Japonya’nın Çin’le olan doğrudan yatırımlarının 73 milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye’ye olan yatırımına baktığımız zaman, küsurata girmiyorum, o da yaklaşık 3 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye ile az önce ifade ettiğim diğer ülkeler arasındaki rakamlar gerçekten çok ama çok farklı. Biz bunun tekrar masaya yatırılıp şöyle coşkuyla daha ciddi adımları atmak suretiyle bu ikili ilişkilerimizi iyi bir konuma taşıyalım istiyoruz" diye konuştu.

Korumacı politikalar ve ticaret savaşlarının küresel ölçekte ekonomik büyümeyi aşağı doğru çektiğine, yükselen ekonomileri de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin değeri daha da yükselmiştir" dedi. Türkiye’nin güçlü pazarı, nitelikli işgücü, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım, haberleşme ve enerji ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizen Erdoğan, halihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren, 200’ün üzerindeki Japon sermayeli şirketin son 10 yılda Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin ahdi çerçevesini güçlendirmek gerektiğini ifade ederek, Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı süratle tamamlayarak 2019 yılında imzalamak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğuna, birçok pazara doğrudan ulaşım imkânı sağladığına vurgu yaparak, birçok küresel yatırımcının yeni pazarlara Türk yatırımcılarla beraber girmeyi tercih ettiğini kaydetti.

DAHA FAZLA JAPON YATIRIMCI ÇAĞRISI

"Türkiye’yi değerlendirirken yalnızca genç nüfuslu iyi bir pazar olarak değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya doğrudan girişi bulunan bir üretim üssü olarak görmenizi isterim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın dış yatırımlarının toplamı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ile olan ticaret rakamlarının mütevazı bir seviyede kaldığını ifade etti. Erdoğan, "Uzun yıllara sâri terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin enerji projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjiyle ilişkili madencilik sektörünün Türkiye için önemine işaret ederek, Türkiye’de bulunan nadir özelliklerdeki yer elementlerinde ve baz metallerde daha fazla Japon yatırımcıyı Türkiye’de görmek istediklerini dile getirdi.

Japon yatırımcılara çağrı: Ülkemize yatırım yapıp memnun kalmayan yoktur

İMPARATORLA YARIM SAAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. (AA)

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